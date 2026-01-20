Search here...

Dolly Parton viert haar 80e verjaardag in stijl in een spectaculaire jurk.

Léa Michel
De koningin van de countrymuziek heeft het opnieuw bewezen: op 80-jarige leeftijd straalt Dolly Parton nog steeds en heeft ze haar legendarische gevoel voor humor behouden. Het Amerikaanse icoon vierde haar verjaardag op 19 januari in een spectaculaire outfit – een diep uitgesneden korset bezaaid met strasssteentjes – en een veelkleurige vlindertaart die net zo vrolijk was als haar persoonlijkheid. Met deze sprankelende verschijning gaf de zangeres van "Jolene" haar fans een krachtige boodschap: op 80-jarige leeftijd voelt ze zich "nog maar aan het begin" van een nieuw hoofdstuk.

Een bruisend feest

De gedeelde foto's tonen Dolly Parton in een glinsterende patchwork-corsetjurk, versierd met fonkelende steentjes en kant die haar iconische figuur accentueert. Met haar beroemde blonde haar en kenmerkende make-up blaast ze de kaarsjes uit op haar gigantische taart in de vorm van een "80"... met een brandblusser! Een scène die zowel grappig als typisch "Dolly" is, begeleid door haar vrolijke nummer "Light of a Clear Blue Morning".

"Ik heb geen tijd om oud te worden."

In een recent interview met People magazine sprak de zangeres openhartig over haar gemoedstoestand nu ze een nieuw decennium ingaat. "Mensen zeggen tegen me: 'Je wordt 80.' Nou, en? Kijk eens naar alles wat ik heb bereikt. Ik heb het gevoel dat ik nog maar net begonnen ben," zei ze. Voor haar is leeftijd maar een getal: "Als je jezelf oud laat worden, word je oud. Ik heb geen tijd om oud te worden."

Geruststellend nieuws over zijn gezondheid.

Nadat haar fans in 2025 bezorgd waren geraakt door gezondheidsproblemen waardoor ze haar Las Vegas-show moest uitstellen, stelde Dolly Parton hen gerust: "Het gaat goed met me." Ze bedankte haar fans zelfs voor hun lieve berichten en steun, en benadrukte dat ze "absoluut niet van plan was het rustiger aan te doen."

Een kunstenaar die altijd naar de toekomst kijkt.

Tussen nieuwe muziekprojecten, publieke optredens en tentoonstellingen die haar naam dragen – zoals "Dolly Parton: Journey of a Seeker" in de Country Music Hall of Fame – laat Dolly Parton zien dat ze op 80-jarige leeftijd nog steeds inspireert. Trouw aan haar filosofie besluit ze: "Ik weet niet wat ik morgen zal doen, maar ik zal er altijd alles aan geven."

Dolly Parton viert haar 80e verjaardag niet als een mijlpaal, maar als een springplank. Met haar humor, vrijgevigheid en onnavolgbare stijl belichaamt ze het idee dat talent en passie geen leeftijd kennen. Op 80-jarige leeftijd buigt de countrylegende niet voor de tijd, maar laat ze die dansen.

