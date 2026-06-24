Op de tribune van het WK trekt Alexandra Daddario alle ogen naar zich toe.

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddario beleefde een dag als fan. De Amerikaanse actrice, vooral bekend van haar rol in de serie "The White Lotus", woonde een wedstrijd van het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ bij in een shirt van Engeland. Op Instagram deelde ze een reeks foto's die haar volgers in vervoering brachten – waaronder een leuk moment met David Beckham.

Een look die 100% Engeland-supporter is

Voor de gelegenheid had Alexandra Daddario de perfecte supporteroutfit aangetrokken. Ze droeg het witte shirt van het Engelse nationale team, een marineblauwe pet met het logo van de Three Lions en een bijpassende sjaal. Met een brede glimlach poseerde ze speels voor de camera en vormde een kader met haar vingers. Een frisse en vrolijke verschijning, die het enthousiasme van de wedstrijddag uitstraalde.

Een vriendschappelijke selfie met David Beckham.

Het hoogtepunt van de post: op een van de foto's kaderde Alexandra Daddario speels David Beckham, die in een loge recht boven haar zat, om hem op haar selfie te krijgen. De voormalige voetbalster schrok er niet van, merkte het tafereel op en gaf haar een glimlach en een duim omhoog. Een spontane en vriendelijke uitwisseling die internetgebruikers in vervoering bracht.

Midden in een WK-wedstrijd

Deze dag viel samen met de wedstrijd tussen Engeland en Ghana, die in Boston werd gespeeld en in een 0-0 gelijkspel eindigde. Alexandra Daddario was lang niet de enige beroemdheid die aanwezig was: rapper Stormzy, zanger Marcus Mumford en televisiepresentator Jeremy Clarkson waren er ook. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat het WK sterren aantrekt die veel verder reiken dan het voetbalveld.

Fans overtuigd

Het bericht lokte, niet geheel onverwacht, een golf van enthousiaste reacties uit. In de reacties prezen gebruikers Alexandra Daddario's stralende glimlach, aanstekelijke energie en haar fanachtige uitstraling. Velen merkten ook met een glimlach haar gesprek met David Beckham op.

Tussen haar enthousiaste verschijning en een intiem moment met David Beckham leverde Alexandra Daddario een stralende en charmante prestatie af op het WK. Een dag vol vrolijkheid, waarmee ze haar fans voor zich wist te winnen – en die eens te meer bewees dat de sfeer op de tribunes een essentieel onderdeel van het spektakel is.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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