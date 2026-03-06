"Schitterend": Nicole Kidman durft een spectaculaire rok te dragen op de rode loper.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Nicole Kidman schitterde op de New Yorkse première van "Scarpetta" in een ultrachique, volledig zwarte outfit. De Australische actrice trok alle aandacht naar zich toe en bewees eens te meer haar absolute meesterschap op de rode loper.

Een stijlvol zwart pak

Voor het evenement in Regal Union Square droeg Nicole Kidman een oversized zwarte double-breasted blazer met gouden knopen, gecombineerd met een zwarte rok versierd met delicate veertjes. Deze spectaculaire, lichte en getextureerde rok gaf een luchtig accent aan de mannelijke snit van de blazer. Zilveren ringen maakten de outfit elegant af.

Golvend haar en een natuurlijke uitstraling

Haar losse, golvende blonde haar omlijstte een stralend gezicht, terwijl subtiele make-up haar natuurlijke uitstraling accentueerde. Nicole Kidman straalde zelfvertrouwen en moeiteloze Hollywood-charme uit, poserend met de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Jamie Lee Curtis, haar tegenspeelster in "Scarpetta", waarin ze de briljante forensisch pathologe Kay Scarpetta vertolkt.

"Magnifiek": fans zijn vol bewondering.

Op sociale media stromen de reacties binnen: "Schitterende Nicole, altijd zo stijlvol," of "Deze rok is spectaculair, je ziet er perfect uit." Fans prijzen haar lef en haar vermogen om moeiteloos elegantie en vrouwelijkheid te combineren.

Scarpetta: een thriller die explosief belooft te worden.

In de Amazon Prime Video-serie, die vanaf 11 maart te zien is, lost Nicole Kidman samen met Jamie Lee Curtis (haar zus Dorothy) en Ariana DeBose hightech misdaden op. Tijdens de première sprak Nicole vol liefde over haar dochters: " Ze zullen me vertellen wie ze zijn."

Met haar verenrok en oversized blazer creëerde Nicole Kidman een verbluffende, volledig zwarte look. Op 58-jarige leeftijd gaf ze een nieuwe betekenis aan elegantie op de rode loper en bewees ze dat ware stijl leeftijd overstijgt – mocht iemand daar nog aan twijfelen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Op 67-jarige leeftijd trekt Jamie Lee Curtis de aandacht in een elegante zwarte jurk.
Article suivant
"Katten zijn geen vriendelijke dieren": de opmerkingen van deze zanger zorgen voor controverse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Met "discokrullen" verrast Jessica Alba in een jurk geïnspireerd op de jaren 70.

Jessica Alba maakt een triomfantelijke terugkeer naar de retro-esthetiek met een reeks foto's op Instagram die teruggrijpen naar...

"Katten zijn geen vriendelijke dieren": de opmerkingen van deze zanger zorgen voor controverse.

De Amerikaanse rapper Doechii veroorzaakte onlangs een storm van reacties op het forum Threads door botweg te stellen...

Op 67-jarige leeftijd trekt Jamie Lee Curtis de aandacht in een elegante zwarte jurk.

Jamie Lee Curtis bewees opnieuw haar meesterschap op de rode loper door te kiezen voor een eenvoudige maar...

Deze Spaanse actrice deelt foto's van haar zwangerschap en ontroert haar fans.

Úrsula Corberó, de onvergetelijke Tokyo uit de serie "Money Heist" (La Casa de Papel), ontroerde online harten met...

Eileen Gu, de Olympische kampioene en ster van de Fashion Week.

Eileen Gu staat bekend om haar prestaties in het freestyle skiën, maar is ook uitgegroeid tot een van...

Deze model van boven de 50 zorgt voor opschudding tijdens de Fashion Week.

De Parijse Fashion Week zit vaak vol verrassingen. Dit seizoen trok één verschijning in het bijzonder de aandacht:...