"Schitterend": Nicole Kidman durft een spectaculaire rok te dragen op de rode loper.

Nicole Kidman schitterde op de New Yorkse première van "Scarpetta" in een ultrachique, volledig zwarte outfit. De Australische actrice trok alle aandacht naar zich toe en bewees eens te meer haar absolute meesterschap op de rode loper.

Een stijlvol zwart pak

Voor het evenement in Regal Union Square droeg Nicole Kidman een oversized zwarte double-breasted blazer met gouden knopen, gecombineerd met een zwarte rok versierd met delicate veertjes. Deze spectaculaire, lichte en getextureerde rok gaf een luchtig accent aan de mannelijke snit van de blazer. Zilveren ringen maakten de outfit elegant af.

Golvend haar en een natuurlijke uitstraling

Haar losse, golvende blonde haar omlijstte een stralend gezicht, terwijl subtiele make-up haar natuurlijke uitstraling accentueerde. Nicole Kidman straalde zelfvertrouwen en moeiteloze Hollywood-charme uit, poserend met de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Jamie Lee Curtis, haar tegenspeelster in "Scarpetta", waarin ze de briljante forensisch pathologe Kay Scarpetta vertolkt.

"Magnifiek": fans zijn vol bewondering.

Op sociale media stromen de reacties binnen: "Schitterende Nicole, altijd zo stijlvol," of "Deze rok is spectaculair, je ziet er perfect uit." Fans prijzen haar lef en haar vermogen om moeiteloos elegantie en vrouwelijkheid te combineren.

Scarpetta: een thriller die explosief belooft te worden.

In de Amazon Prime Video-serie, die vanaf 11 maart te zien is, lost Nicole Kidman samen met Jamie Lee Curtis (haar zus Dorothy) en Ariana DeBose hightech misdaden op. Tijdens de première sprak Nicole vol liefde over haar dochters: " Ze zullen me vertellen wie ze zijn."

Met haar verenrok en oversized blazer creëerde Nicole Kidman een verbluffende, volledig zwarte look. Op 58-jarige leeftijd gaf ze een nieuwe betekenis aan elegantie op de rode loper en bewees ze dat ware stijl leeftijd overstijgt – mocht iemand daar nog aan twijfelen.