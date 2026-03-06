Op 67-jarige leeftijd trekt Jamie Lee Curtis de aandacht in een elegante zwarte jurk.

Jamie Lee Curtis bewees opnieuw haar meesterschap op de rode loper door te kiezen voor een eenvoudige maar flatterende zwarte jurk. Voor de New Yorkse première van de serie "Scarpetta" verscheen de Amerikaanse actrice, producente en regisseuse in een trendy en zelfverzekerde outfit die direct de aandacht van de camera's trok.

Een zwarte jurk die even eenvoudig als flatterend is.

Voor de avond droeg Jamie Lee Curtis een nauwsluitende zwarte jurk met een bodycon-snit die haar elegantie en zelfvertrouwen benadrukte. De plooien bij de heupen accentueerden haar silhouet, terwijl de lange, zeemeerminachtige rok met een subtiele sleep een vleugje klassieke verfijning toevoegde. Met de lange mouwen vormde de jurk de perfecte balans tussen Hollywood-glamour en tijdloze elegantie.

Accessoires uitgekozen om haar charisma te benadrukken.

Jamie Lee Curtis, die nooit een gebrek aan zelfvertrouwen heeft, maakte haar outfit compleet met een opvallende hanger, oorbellen, een zonnebril en een klein zwart vestje dat nonchalant over haar schouders hing. Op Instagram noemde ze zichzelf gekscherend "head bitch in charge" voordat ze naar de première ging, een knipoog naar haar uitgesproken karakter en haar onbeschaamde omarming van haar leeftijd en stijl. Op de rode loper, arm in arm met haar tegenspeelster, de Australisch-Amerikaanse actrice Nicole Kidman, straalde ze een kameraadschap en uitstraling uit die niet onderdoen voor die van de jongere generatie.

Een ster die op 67-jarige leeftijd elegantie een nieuwe betekenis geeft.

In "Scarpetta", te streamen op Amazon Prime Video, speelt Nicole Kidman de rol van patholoog-anatoom Kay Scarpetta, terwijl Jamie Lee Curtis haar zus, Dorothy Farinelli, vertolkt. Die avond, tijdens de première van de serie in New York, was het Jamie die iedereen eraan herinnerde dat volwassenheid synoniem kan zijn met lef. Op 67-jarige leeftijd bewijst ze dat zwart, verre van saai te zijn, een stijlstatement kan worden wanneer het de figuur perfect flatteert.

Met deze flatterende zwarte jurk en haar zelfverzekerde uitstraling weerlegt Jamie Lee Curtis opnieuw de stereotypen over leeftijd op de rode loper. De actrice combineert humor, zelfvertrouwen en ingetogen elegantie en bewijst dat je op 67-jarige leeftijd nog steeds een van de meest opvallende looks van het seizoen kunt dragen: een nauwsluitende zwarte jurk.

