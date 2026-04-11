Om meer volgers te krijgen, zou deze influencer haar ontvoering in scène hebben gezet.

De Braziliaanse influencer Monniky Fraga is in opspraak geraakt nadat ze ervan werd beschuldigd haar eigen ontvoering in scène te hebben gezet. De zaak, die door verschillende internationale media aan het licht is gebracht, roept vragen op over de mogelijke risico's van het nastreven van zichtbaarheid op sociale media.

Een zaak die de aandacht van de autoriteiten heeft getrokken.

Monniky Fraga wordt door de autoriteiten verdacht van het in scène zetten van een nepontvoering om media-aandacht te krijgen. Volgens berichten van het Braziliaanse mediakanaal Globo beweerde de influencer dat zij en haar partner in de buurt van hun huis in Igarassu, in de staat Pernambuco, werden aangevallen. Ze beweerde dat ze door meerdere gewapende mannen werden onderschept en meegenomen naar een bosrijk gebied, waar ze werden vastgehouden voor losgeld.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Metrópoles (@metropoles)

Een onderzoek dat de oorspronkelijke versie in twijfel trekt.

Nadat het incident in april 2025 bij de politie werd gemeld, werd een onderzoek ingesteld om de omstandigheden te achterhalen. Volgens berichten van Globo vermoeden de onderzoekers dat het evenement in scène is gezet om publieke aandacht te trekken en media-aandacht te genereren.

De autoriteiten onderzoeken de mogelijkheid dat sommige betrokkenen al eerder contact hadden met de influencer. Materiële elementen, zoals een gekloond voertuig en wapens, zouden zijn gebruikt om het geënsceneerde evenement geloofwaardiger te maken, aldus lokale persberichten.

Verdenkingen houden verband met de zoektocht naar online zichtbaarheid.

Volgens verklaringen van een politiefunctionaris, geciteerd in de media, wijst het onderzoek erop dat het geënsceneerde evenement werd ingegeven door een daling van het aantal volgers op sociale media. De autoriteiten geven aan dat mogelijk meerdere personen betrokken waren bij de organisatie van het vermeende incident. Het onderzoek is nog gaande om de precieze verantwoordelijkheden van elke betrokkene vast te stellen.

Een controverse die vragen oproept over de werkwijze op sociale media.

Deze casus illustreert de uitdagingen van het nastreven van zichtbaarheid in de aandachtseconomie. Contentmakers worden vaak gedwongen om berichten te produceren die waarschijnlijk de publieke belangstelling zullen trekken, in een context van bijzonder hoge concurrentie. Verschillende waarnemers wijzen erop dat viraliteit soms controversiële praktijken kan aanmoedigen, vooral wanneer content is ontworpen om een sterke emotionele reactie op te roepen.

De zaak is nog in onderzoek.

Het onderzoek waarover in de media is bericht, loopt nog steeds en de autoriteiten zetten hun onderzoek voort. Influencer Monniky Fraga heeft nog geen commentaar gegeven op de beschuldigingen in de pers, terwijl haar advocatenteam naar verluidt heeft verzocht om "een aanpassing van haar detentiebevel".

Deze casus illustreert de uitdagingen die de evolutie van sociale netwerken met zich meebrengt, waarbij de grens tussen echte content en geënsceneerde content soms tot vragen kan leiden.