"Ik wist wie hij was": Ester Expósito's onthulling over Kylian Mbappé intrigeert fans

Ester Expósito, die een prijs won op het televisiefestival van Monte-Carlo, gaf een interview waarin één onthulling ieders aandacht trok. Toen ze door het mediakanaal Legend werd gevraagd naar Kylian Mbappé, wiens naam de afgelopen maanden in verband is gebracht met die van haar, liet de Spaanse actrice per ongeluk doorschemeren: "Ik wist wie hij was." Dit wekte meteen de nieuwsgierigheid van haar fans.

Een korte verwijzing naar Kylian Mbappé.

Sinds het begin van het jaar wordt de naam van Ester Expósito regelmatig in verband gebracht met die van de Franse voetballer, aangezien de twee al meerdere keren samen zijn gezien. Geen van beiden heeft echter publiekelijk commentaar gegeven op de aard van deze connectie. Trouw aan haar discretie heeft Ester Expósito zich slechts kort over het onderwerp uitgesproken en simpelweg bevestigd dat ze weet wie hij is – wat vanzelfsprekend is gezien de wereldwijde bekendheid van de atleet. Ester Expósito herhaalde ook haar wens om haar privacy te beschermen en verklaarde dat ze niet wil dat deze media-aandacht haar carrière overschaduwt.

"Ik weet niets van voetbal."

Los van deze toespeling, was het vooral haar relatie met voetbal die een blijvende indruk maakte. "Ik weet helemaal niets van voetbal! Ik ben maar een handjevol keren in mijn leven in een stadion geweest. Thuis keek niemand naar wedstrijden op televisie," bekende ze aan Le Parisien . En dat ondanks de voetbalgekte in Spanje: "Hoewel Spanje een geweldig voetballand is, heb ik die cultuur niet," legde ze uit.

Een paradox met zijn nieuwe film.

Deze bekentenis is des te "heerlijker" omdat ze op een bijzonder moment in haar carrière komt. Ester Expósito heeft net de opnames van "Baton" afgerond, haar eerste Engelstalige film, opgenomen in de Verenigde Staten, waarvan het verhaal draait om een voetballer. "Het is een wereld die ik aan het ontdekken ben, en met deze film gebeurt alles tegelijk. Dus ik begin er steeds meer interesse in te krijgen," legt ze uit, geamuseerd door het toeval.

Een actrice in opkomst.

In Monte Carlo ontving Ester Expósito de Gouden Nimf voor Beste Internationale Nieuwkomer, een beloning voor haar al indrukwekkende carrière. Ze werd in 2018, op slechts 18-jarige leeftijd, internationaal bekend door de serie "Elite" en heeft sindsdien talloze projecten aangenomen om te voorkomen dat ze in een bepaald type rol vast komt te zitten. Binnenkort is ze te zien in de thriller "Enfrentados: Marfil" en in "Dante", die onlangs in première ging op het Tribeca Film Festival.

Tussen afgemeten onthullingen over haar privéleven en een eerlijke bekentenis van haar gebrek aan voetbalkennis, bevestigt Ester Expósito haar discrete aard en haar vastberadenheid om zich op haar carrière te concentreren. Eén ding is zeker: met haar internationale projecten zal de Spaanse actrice en model de krantenkoppen blijven halen, in de eerste plaats vanwege haar talent.