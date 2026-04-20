Pamela Anderson, 58, blaast deze denimtrend uit de jaren 2000 nieuw leven in.

Fabienne Ba.
Pamela Anderson maakt een opvallende comeback met een stijl die stevig geworteld is in de denimesthetiek. Ze presenteert een model met hoge taille, aansluitend op de heupen en dijen en uitlopend aan de onderkant. Deze look roept direct associaties op met iconische jeans uit de jaren 2000. De actrice en mode-icoon bewijst hiermee dat trends uit het verleden nog steeds hun kracht kunnen behouden.

Een terugkeer naar "zeer getailleerde" jeans

De jurk die Pamela Anderson draagt, heeft een snit die kenmerkend is voor de late jaren 90 en begin jaren 2000: een zeer hoge taille, duidelijk gedefinieerde heupen, een nauwsluitende pijp en een uitlopende onderkant. Deze structuur versterkt het silhouet door de rondingen op een opvallende manier te accentueren. Deze esthetiek, die lange tijd geassocieerd werd met haar imago uit de jaren 90, is nu terug met een andere interpretatie: niet langer simpelweg een generatiesymbool, maar een kledingstuk dat een reis, een identiteit weerspiegelt.

Hoewel de snit trouw blijft aan deze geest, geeft Pamela Anderson de look een modernere twist met meer ingetogen keuzes: een minimalistisch T-shirt, sneakers in plaats van torenhoge hakken en een "natuurlijk" kapsel. Dit contrast weerspiegelt een evolutie in haar imago, van een "zeer geconstrueerd icoon" naar een vrouw die haar stijl met meer eenvoud uitdraagt.

Een trend die weerklank vindt op sociale media.

De wijdverbreide acceptatie van dit silhouet, geïnspireerd op de jaren 2000, zowel op sociale media als in het openbaar, versterkt de impact ervan op jongere generaties. Deze jongere generaties herkennen direct bekende visuele codes, aangepast aan de smaak van vandaag. Denimmerken spelen hierop in door meer modellen met een hoge taille, aansluitende pijpen en licht uitlopende pijpen aan te bieden, waarmee ze aantonen dat deze stijlrichting verder gaat dan louter nostalgie.

Uiteindelijk is de terugkeer van Pamela Anderson meer dan alleen een terugblik op de jaren 2000. Het illustreert het vermogen van gestructureerde denim om de tand des tijds te doorstaan door zichzelf opnieuw uit te vinden. Door deze snitten met vertrouwen opnieuw te interpreteren, biedt Pamela Anderson een eigentijdse interpretatie van een vervlogen stijl, waarin attitude belangrijker is dan leeftijd en mode een canvas wordt voor persoonlijke expressie.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent

De Amerikaanse actrice Amanda Peet verwoordt een realiteit die veel vrouwen delen: tijdens de menopauze worden ze "minder...

