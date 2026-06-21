Elizabeth Hurley laat in strandkleding de terugkeer van een zomertrend zien.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde op Instagram een strandlook die een zeer praktische zomertrend nieuw leven inblaast: de rok - of sarong - gedragen over een bikini.

De strandrok, een zomertrend

Op de foto poseert Elizabeth Hurley met haar rug tegen een muur, voor een paar palmbomen in potten. Over haar zwarte strandoutfit draagt ze een lichte, zwierige broek die in de taille is vastgebonden en aan de zijkanten hoog is uitgesneden, waardoor de illusie van een wikkelrok ontstaat. Het luchtige en elegante effect transformeert een eenvoudige strandoutfit in een echt stijlvolle look. Dit kledingstuk, ontworpen om over een bikini te dragen, zal ongetwijfeld een van de musthaves van het seizoen worden.

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Een stuk met zijn eigen merk erop.

Deze keuze was geen toeval. De outfit van Elizabeth Hurley is namelijk afkomstig van haar eigen badmodemerk, dat ze zo'n twintig jaar geleden lanceerde. Elizabeth Hurley is niet alleen een muze, maar ook een ontwerpster, en ze toont haar creaties regelmatig op haar Instagram-account, waarmee ze haar status als toonaangevende figuur in de badmode bevestigt. Ze draagt haar ondernemerspet met hetzelfde natuurlijke gemak als waarmee ze op de rode loper verschijnt.

Met deze look bewijst Elizabeth Hurley eens te meer dat ze de codes van de zomermode perfect beheerst. Door de rok over een bikini weer terug te brengen, luidt ze de terugkeer in van een trend die zowel chic als praktisch is. Het zal vakantiegangers die op zoek zijn naar zomeroutfitideeën zeker inspireren.