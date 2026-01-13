Met haar strandlooks laat Lara Raj de Malediven stralen.

Lara Raj, lid van de Amerikaanse groep KATSEYE, schittert op de Malediven met een reeks outfits die haar tot het perfecte vakantie-icoon maken.

Een turquoise vakantiebestemming

Lara Raj plaatste een reeks foto's met het onderschrift "plezier in de zon", waarop ze poseert in turquoise water, passend bij haar blauwe outfit. De perfecte setting (zee, heldere hemel, gouden licht) benadrukt zowel haar bruine teint als haar coole, relaxte uitstraling. Op andere foto's is ze te zien terwijl ze in de zon ligt met een kop koffie in haar hand, of geniet van een ritje op een jetski, als een ware heldin van een tropische vakantie.

Een lesje in strandstijl

De Amerikaanse zangeres en danseres toont verschillende outfits, elk met een eigen sfeer: een retro-achtig rood-wit geruit tweedelig pak, vervolgens een goudkleurige top in bandage-stijl die ze combineert met gouden kettingen en een neuspiercing. Deze afwisseling tussen kleurrijke, bedrukte en metallic outfits laat zien hoe ze speelt met de codes van 'beach fashion' terwijl ze haar kenmerkende K-popstijl behoudt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door LARA RAJ (@lararajj)

Een artiest die door haar fans wordt aanbeden.

In de reacties zijn haar fans lyrisch: "Ze is zo mooi", "Een prachtige uitstraling", "Je straalt." Velen prijzen zowel haar schoonheid als het feit dat ze na een intens jaar met KATSEYE de tijd neemt voor zichzelf. Deze intimiteit, die ze via haar Instagram-posts en -stories laat zien, versterkt haar imago als een toegankelijke artiest die zichzelf vol trots laat zien en geniet van het moment.

Deze spontane fotoshoot op de Malediven bevestigt Lara Raj als het nieuwe strandmode-icoon van de K-pop. Tegen een idyllische achtergrond creëert ze een visueel verhaal waarin vakantie rijmt met zelfvertrouwen, eenvoudige vreugde en vrijheid. Het zal de feeds van haar fans ongetwijfeld net zo opfleuren als de stranden van de Malediven zelf.