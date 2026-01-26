Angelina Jolie maakt zich klaar om de Verenigde Staten te verlaten en naar Europa te verhuizen, en legt uit waarom.

Angelina Jolie bereidt zich voor om de Verenigde Staten te verlaten en zich in Europa te vestigen, gedreven door "een diep verlangen naar een andere levensstijl, vrijheid en consistentie met haar persoonlijke en familiewaarden". Het jaar 2026, wanneer haar tweeling volwassen wordt, lijkt een cruciaal moment in dit nieuwe hoofdstuk, dat de Cambodjaans-Amerikaanse actrice, regisseur, scenarioschrijfster, producente en ambassadrice van goede wil met oprechte sereniteit tegemoet treedt.

Een weloverwogen wens om te vertrekken

Angelina Jolie is naar verluidt vastbesloten om Los Angeles en zelfs de Verenigde Staten te verlaten, een plan dat ze al lange tijd koestert. Volgens Amerikaanse celebritynieuwsbronnen zet ze haar grote landgoed in Los Feliz, dat ze in 2017 kocht en dat een waarde heeft van ongeveer 25 miljoen dollar, te koop. De actrice heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze niet van plan was om langdurig in Los Angeles te wonen en dat ze er alleen naartoe verhuisde vanwege de beperkingen van haar scheiding en de voogdij over haar zes kinderen met Brad Pitt. Nu de scheidingsregeling in 2024 is afgerond, worden deze beperkingen minder, waardoor ze eindelijk de mogelijkheid heeft om een toekomst elders voor zich te zien.

De sleutelrol van zijn kinderen en de familiekalender

De timing van dit vertrek is niet onbelangrijk: Angelina Jolie heeft vaak uitgelegd dat ze wacht tot haar jongste kinderen, de tweeling Vivienne Marcheline en Knox Leon, 18 jaar worden voordat ze Los Angeles definitief verlaat. Hun meerderjarigheid, die naar verwachting op 12 juli 2026 zal plaatsvinden, markeert een symbolische mijlpaal voor haar, waarna ze zich vrij zal voelen om haar leven geografisch opnieuw in te richten.

In talloze interviews heeft Angelina Jolie herhaald dat ze voornamelijk in Los Angeles blijft om haar gezin stabiliteit, veiligheid en privacy te bieden tijdens een langdurige en veelbesproken scheiding. Ze heeft ook benadrukt dat haar kinderen niet in het middelpunt van de media-aandacht willen staan, wat haar wens versterkt om hen te beschermen tegen de hectiek van Hollywood. Vanaf 2026 hoopt ze meer flexibiliteit te hebben om te wonen en te werken op de plek waar zij en haar gezin zich het meest op hun gemak voelen.

Waarom is Europa zo aantrekkelijk voor Angelina Jolie?

Europa lijkt een van de meest overwogen bestemmingen te zijn, zowel vanwege het rustige tempo van het leven, de cultuur als de media-aandacht die naar verluidt minder agressief is dan in Los Angeles. Er gaan al geruchten dat ze geïnteresseerd is in steden als Londen of andere Europese hoofdsteden, waar ze haar artistieke en humanitaire verplichtingen kan combineren met een rustiger privéleven.

Tegelijkertijd is Angelina Jolie van plan haar tijd te verdelen tussen New York, waar ze haar modecollectief en boetiek Atelier Jolie ontwikkelt, en Cambodja, een land waar ze een diepe band mee heeft. Deze regeling zou haar een rustigere omgeving bieden, geworteld in haar humanitaire en culturele engagementen, en minder gedomineerd door de Hollywood-industrie.

Cambodja en een internationaler leven

Cambodja heeft een speciale plek in het hart van Angelina Jolie: ze adopteerde haar oudste zoon Maddox daar begin jaren 2000 en bezit er al meer dan 20 jaar een huis. Ze heeft eerder uitgelegd dat ze het land beschouwt als een plek die ze "in haar hart" draagt en waar ze zich diep thuis voelt, met name vanwege haar ontdekking van het boeddhisme.

Een relatie die gecompliceerd is geworden met zijn land.

Angelina Jolie heeft onlangs toegegeven dat haar relatie met de Verenigde Staten ingrijpend is veranderd, tot het punt dat ze haar land niet langer echt "herkent". Tijdens een festival in Spanje uitte ze haar bezorgdheid over het Amerikaanse politieke en sociale klimaat en de spanningen rond individuele vrijheden en persoonlijke expressie, die volgens haar bedreigd worden.

Ze benadrukte dat ze altijd een internationaal leven heeft geleid, met een zeer kosmopolitische familie en sociale kring, en dat haar wereldbeeld egalitair en gericht op eenheid is. Voor haar strookt het niet langer met haar waarden of het leven dat ze wil leiden om zich tot één land te beperken, vooral niet in wat zij omschrijft als "zeer moeilijke tijden". Deze uitspraken werpen licht op haar voornemen om te vertrekken als een keuze die zowel persoonlijk als politiek is, hoewel ze beweert haar woorden zorgvuldig te willen kiezen.

Kortom, Angelina Jolie verhuist niet zomaar: ze bereidt een complete herpositionering van haar leven voor, ver weg van het zenuwcentrum dat Los Angeles jarenlang is geweest. Ze ziet 2026 als het begin van een "nieuw hoofdstuk", vrijer, discreter en meer in lijn met de vrouw en moeder die ze wil zijn.