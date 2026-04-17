Met deze rode strandoutfit zet model Emily Ratajkowski de trend voor 2026.

Naila T.
@emrata / Instagram

Op een zonnig strand verschijnt Emily Ratajkowski opnieuw in een rood badpak dat haar figuur accentueert. Haar keuze voor dit badpak uit één stuk komt precies op het juiste moment, aangezien deze stijl in de zomer van 2026 een sterke comeback maakt op de stranden.

Een kenmerkend item voor dit seizoen.

Badpakken uit één stuk, vaak met een racerback of gestructureerde uitsnijdingen, zullen naar verwachting onmisbaar zijn in de zomercollecties van 2026. Ze combineren een retro-esthetiek, die doet denken aan de jaren 60 en 70, met uitgesproken eigentijdse lijnen, waarbij gespeeld wordt met kant, banden en transparante effecten. Het Amerikaanse model, actrice en auteur Emily Ratajkowski, hoofd van haar merk Inamorata, belichaamt deze trend al meerdere seizoenen.

Ze haalt haar inspiratie uit de wereld van vintage badkleding, zowel verfijnd als elegant, en biedt een scala aan ontwerpen met opvallende snitten. Haar creaties kenmerken zich vaak door intense kleuren zoals rood, zwart of bordeauxrood, die het silhouet accentueren en tegelijkertijd een zekere stilistische lichtheid behouden.

Waarom zorgt de rode munt uit één stuk voor zoveel ophef?

Rood is met name een belangrijke kleur voor strandkleding in 2026 en duikt op in collecties van grote merken, maar ook in ontwerpen van eigen designermerken zoals Inamorata. Gedragen als een badpak, geeft deze kleur een flamboyante, zelfverzekerde touch, wat de aantrekkingskracht verklaart op modellen en influencers die allemaal op zoek zijn naar een chique vakantielook. Naast het "sterrenwaardige" imago voldoet deze stijl ook aan de vraag naar comfort: het badpak biedt meer bedekking dan andere modellen, terwijl het toch een zorgvuldig ontworpen silhouet behoudt.

Met dit rode badpak bevestigt Emily Ratajkowski een trend die al in volle gang is: een terugkeer naar het badpak uit één stuk, in een gedurfde en moderne uitvoering. Dit item, dat comfort, retro-esthetiek en zelfexpressie combineert, is hard op weg om een onmisbaar item voor de zomer van 2026 te worden.

Ik analyseer de maatschappelijke trends die ons lichaam, onze identiteit en onze relatie met de wereld vormgeven. Wat mij drijft, is het begrijpen hoe normen in ons leven evolueren en veranderen, en hoe discours over gender, geestelijke gezondheid en zelfbeeld het dagelijks leven doordringen.
"We houden van de natuurlijke look": Lizzo blaast een vintage strandoutfit nieuw leven in.

