"We houden van de natuurlijke look": Lizzo blaast een vintage strandoutfit nieuw leven in.

De Amerikaanse zangeres Lizzo maakt furore op Instagram met een zomerse fotoshoot waarin ze trots haar lichaam toont en een strandstijl presenteert die luxe en nostalgie combineert. Gekleed in een tweedelig pak met Gucci-monogram, viert ze het "natuurlijke" lichaam en stuurt ze een duidelijke boodschap naar haar volgers: de zomer van 2026 wordt een seizoen zonder filters of complexen.

Een feestelijke look, kenmerkend voor Gucci.

Lizzo poseert in een tweedelig Gucci-pak met GG-motieven, een strandoutfit die perfect past bij de Lido-collecties van het modehuis, geïnspireerd op de Italiaanse strandclubs uit de jaren 60 en 70. De elastische en gestructureerde stof accentueert de vormen en behoudt tegelijkertijd een elegante lijn, geheel in lijn met de retro-chique stijl die het merk in zijn strandontwerpen nastreeft.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Lizzo (@lizzobeeating)

"Jullie gaan de hele zomer je buik laten zien."

In het onderschrift van haar bericht schreef Lizzo: "Jullie laten de hele zomer je buik zien", een zin die meteen een zomerslogan werd, vol trots en met een positief lichaamsbeeld. In een paar woorden eiste ze haar buik, haar rondingen en het comfort dat ze in dit soort outfits voelde terug, zonder schaamte of bewerkingen. Dit sloeg enorm aan bij haar fans, die haar boodschap van lichaamsacceptatie al langer kennen.

Met deze foto draagt de Amerikaanse zangeres Lizzo bij aan een bredere trend: onbewerkte lichamen staan steeds vaker centraal in strandfoto's, waar "grafische gladmaking" ooit de norm was. Door een luxemerk als Gucci te associëren met een body-positive boodschap, overbrugt ze de kloof tussen mode en zelfvertrouwen en presenteert ze een beeld van de zomer waarin alle lichamen onder de zon getoond kunnen worden.