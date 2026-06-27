"Een Spaanse godin": Rosalía kiest voor een architectonische jurk die speelt met volumes.

De Spaanse zangeres Rosalía deelde een foto op Instagram waarop ze een spectaculaire, architectonische jurk draagt, spelend met volumes en contrasten. Haar verschijning betoverde haar volgers – sommigen noemden haar zelfs een "Spaanse godin".

Een architectonische jurk in gletsjerblauw

De kern van deze look werd gevormd door een gestructureerde jurk in een delicate ijsblauwe kleur. Het sculpturale ontwerp had een diepe halslijn, geaccentueerd door witte kanten details – sommige gevlochten, andere los – die langs de voorkant naar beneden vielen. Dit grafische detail gaf het kledingstuk diepte en dynamiek. Het was verre van een simpele jurk, maar een ware modecreatie, ontworpen als een spel van texturen en lijnen.

Een meesterlijk samenspel van volumes

Deze jurk leunde vooral op het volume. De zoom speelde met contrast: kort aan de voorkant, uitlopend in een lange, zwierige sleep aan de achterkant. Deze asymmetrie gaf het silhouet een theatrale maar tegelijkertijd etherische kwaliteit. Om dit etherische ensemble te aarden, koos Rosalía voor kniehoge zwarte laarzen en droeg ze haar haar in een strakke, hoge knot. Een perfecte balans tussen zachtheid en lef.

Rosalia in haar nieuwe Instagram-post pic.twitter.com/C4VgdTipaU — Luv (@cherrymagazinee) 26 juni 2026

Een optreden aan Harvard.

Dit was geen gewone foto. In het onderschrift schreef Rosalía simpelweg "aangekomen op Harvard", wat suggereerde dat deze outfit was gekozen voor een verschijning op de prestigieuze Amerikaanse universiteit. Een plechtige omgeving, waaraan Rosalía's elegante, architectonische jurk een vleugje moderniteit en lef toevoegde. Het is dan ook geen verrassing dat haar volgers haar verschijning overweldigend prezen en overlaadden met bewonderende complimenten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Met deze architectonische, ijsblauwe jurk maakte Rosalía een spectaculaire maar verfijnde entree. Spelend met volume, contrasten en grafische details bewees ze eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl. Het is geen wonder dat haar fans hier erg blij mee waren – en het zal ongetwijfeld mode-liefhebbers overal ter wereld inspireren.

