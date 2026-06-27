"Een Spaanse godin": Rosalía kiest voor een architectonische jurk die speelt met volumes.

Léa Michel
@rosalia.vt / Instagram

De Spaanse zangeres Rosalía deelde een foto op Instagram waarop ze een spectaculaire, architectonische jurk draagt, spelend met volumes en contrasten. Haar verschijning betoverde haar volgers – sommigen noemden haar zelfs een "Spaanse godin".

Een architectonische jurk in gletsjerblauw

De kern van deze look werd gevormd door een gestructureerde jurk in een delicate ijsblauwe kleur. Het sculpturale ontwerp had een diepe halslijn, geaccentueerd door witte kanten details – sommige gevlochten, andere los – die langs de voorkant naar beneden vielen. Dit grafische detail gaf het kledingstuk diepte en dynamiek. Het was verre van een simpele jurk, maar een ware modecreatie, ontworpen als een spel van texturen en lijnen.

Een meesterlijk samenspel van volumes

Deze jurk leunde vooral op het volume. De zoom speelde met contrast: kort aan de voorkant, uitlopend in een lange, zwierige sleep aan de achterkant. Deze asymmetrie gaf het silhouet een theatrale maar tegelijkertijd etherische kwaliteit. Om dit etherische ensemble te aarden, koos Rosalía voor kniehoge zwarte laarzen en droeg ze haar haar in een strakke, hoge knot. Een perfecte balans tussen zachtheid en lef.

Een optreden aan Harvard.

Dit was geen gewone foto. In het onderschrift schreef Rosalía simpelweg "aangekomen op Harvard", wat suggereerde dat deze outfit was gekozen voor een verschijning op de prestigieuze Amerikaanse universiteit. Een plechtige omgeving, waaraan Rosalía's elegante, architectonische jurk een vleugje moderniteit en lef toevoegde. Het is dan ook geen verrassing dat haar volgers haar verschijning overweldigend prezen en overlaadden met bewonderende complimenten.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Met deze architectonische, ijsblauwe jurk maakte Rosalía een spectaculaire maar verfijnde entree. Spelend met volume, contrasten en grafische details bewees ze eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl. Het is geen wonder dat haar fans hier erg blij mee waren – en het zal ongetwijfeld mode-liefhebbers overal ter wereld inspireren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Zwanger van haar tweede kind, Kaley Cuoco, toont haar babybuikje op de rode loper.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zwanger van haar tweede kind, Kaley Cuoco, toont haar babybuikje op de rode loper.

Enkele weken na de aankondiging van haar tweede zwangerschap maakte de Amerikaanse actrice en uitvoerend producent Kaley Cuoco...

Madonna, 67, kiest voor kant voor een chique verschijning in Parijs.

Madonna heeft opnieuw bewezen dat ze een van de grootste mode-iconen aller tijden is. De Amerikaanse zangeres zorgde...

Aan zee kiest Elizabeth Hurley voor een zongebruinde look.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde een zonnige foto op Instagram, genomen aan zee, in...

Een T-shirt als outfit: Zendaya's keuze voor haar bezoek aan Parijs breekt de regels.

Wat als hét mode-item van de zomer al in je kast hangt? Tijdens haar bezoek aan Parijs, midden...

In een crèmekleurige jurk kiest Kylie Jenner voor een minimalistisch silhouet dat veel aandacht trekt.

De Amerikaanse reality-tv-persoonlijkheid en zakenvrouw Kylie Jenner presenteerde een nieuwe look voor haar merk Kylie Cosmetics in een...

Op 59-jarige leeftijd trekt Salma Hayek de aandacht in een opvallende lila jurk.

De Mexicaans-Amerikaanse actrice Salma Hayek zorgde voor een sensatie op het Serpentine Summer Party in Londen met haar...