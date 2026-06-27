Zwanger van haar tweede kind, Kaley Cuoco, toont haar babybuikje op de rode loper.

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Enkele weken na de aankondiging van haar tweede zwangerschap maakte de Amerikaanse actrice en uitvoerend producent Kaley Cuoco haar eerste verschijning op de rode loper in Los Angeles. Ze toonde trots haar babybuik in een elegante zwarte jurk.

Een elegante zwarte jurk

Voor deze gelegenheid koos Kaley Cuoco voor een veilige keuze: een lange zwarte jurk. De zwierige en elegante jurk sloot perfect aan op haar zwangere figuur en accentueerde haar babybuik op prachtige wijze. De actrice combineerde de jurk met bijpassende pumps en meerdere delicate gouden kettingen voor een vleugje glamour. Een casual chique look, zowel ingetogen als verfijnd, perfect geschikt voor de gelegenheid. Breed lachend voor de fotografen legde ze haar handen onder haar buik in een teder en beschermend gebaar.

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Een langverwacht debuut

Deze verschijning was bijzonder: het was Kaley Cuoco's eerste optreden op de rode loper sinds ze haar zwangerschap bekendmaakte. Ze was aanwezig bij de première van een nieuwe serie in Los Angeles, waardoor ze haar professionele verplichtingen kon combineren met het vieren van dit gelukkige moment. Kaley Cuoco straalde en stak haar vreugde over het vooruitzicht van gezinsuitbreiding niet onder stoel en banken.

Een tweede klein meisje

Eerder deze maand maakten Kaley Cuoco en haar partner, acteur Tom Pelphrey, bekend dat ze hun tweede kindje verwachten, een meisje. Het stel, dat al een dochter heeft, kondigde het nieuws aan op Instagram met een foto van een roze hartvormige taart. "Ons gezinnetje is compleet, wat een droom die uitkomt", schreef de actrice, eraan toevoegend dat deze tweede zwangerschap "iets bewogender was, maar ik ben er ontzettend dankbaar voor."

Met deze stralende verschijning bevestigt Kaley Cuoco dat ze volop geniet van haar zwangerschap. De elegantie van een zwarte jurk en de overduidelijke vreugde van een aanstaande moeder zorgden voor een eenvoudige maar ontroerende look. Het is dan ook geen verrassing dat haar fans hier erg blij mee waren.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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