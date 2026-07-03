Lisa van BLACKPINK maakt furore in een jurk met een spectaculaire open rug.

Lisa, van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband BLACKPINK, deelde een reeks foto's op Instagram vanuit Utah, waarop ze een zwarte jurk met een spectaculaire open rug draagt. Haar volgers waren meteen helemaal enthousiast.

Een opvallende zwarte halterjurk

De zangeres, oprichtster van de iconische Zuid-Koreaanse groep en nu een internationaal succesvolle soloartiest, plaatste een reeks foto's van haar verblijf in de Verenigde Staten op Instagram. Het pronkstuk van deze post is ongetwijfeld haar jurk. Lisa droeg een lange zwarte avondjurk met een bijzonder elegante halterhals. De soepelvallende, aansluitende stof accentueerde haar figuur. Het diepe, tijdloze zwart contrasteerde met de zandkleurige tinten van de woestijn. Deze stijlkeuze weerspiegelt Lisa's voorliefde voor opvallende, bijzondere kledingstukken, die een simpele fotoshoot kunnen omtoveren tot een onvergetelijk mode-moment.

Een rug die zijn fans in vervoering bracht.

Het meest opvallende detail van deze jurk is de open rug. Deze stijlkeuze sluit perfect aan bij de hedendaagse trend van jurken met een open rug, die een vast onderdeel zijn geworden van avondkleding. De jurk heeft ook een opvallende uitsnijding aan de zijkant. Deze couture-touch weerspiegelt Lisa's voorliefde voor grafische en uitgesproken moderne silhouetten. Op Instagram trokken deze details direct de aandacht van Lisa's volgers, die de reacties overspoelden met bewondering.

Een gouden ketting om de look compleet te maken.

Om deze zwarte jurk compleet te maken, concentreerde Lisa zich op één detail: een decoratieve gouden ketting. Dit accessoire, zowel subtiel als kostbaar, voegt een vleugje glans toe aan het monochrome ensemble. Een gouden ring aan haar hand maakte deze zorgvuldig gekozen accessoires af. Een minimalistische aanpak die typerend is voor de stijl van de zangeres, die de voorkeur geeft aan een paar kostbare stukken in plaats van een overvloed aan items.

Verschillende outfits werden gedeeld in de carrousel.

De setting van de publicatie draagt in hoge mate bij aan het algehele succes. Lisa poseert tussen smalle betonnen muren, wat een opvallend visueel contrast vormt met de woestijnlandschappen van Utah op de achtergrond. Deze combinatie van brutalistische architectuur en de Amerikaanse wildernis creëert een bijzonder filmische mise-en-scène, waardoor een simpele fotoshoot verandert in een ware mode-editorial.

Bovendien beperkte de carrousel zich niet tot die ene zwarte jurk. Lisa deelde ook andere, meer casual outfits, bestaande uit zwarte kledingstukken gecombineerd met bruine laarzen. Deze meer alledaagse looks, ergens tussen westerse esthetiek en modern minimalisme, versterken de contemplatieve dimensie van haar reis door Amerika.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door LISA (@lalalalisa_m)

Een golf van enthousiaste reacties

Het bericht zorgde, niet geheel onverwacht, direct voor een stortvloed aan reacties op sociale media. "Koningin Lisa," riep een gebruiker uit, een typische uiting van de bewondering die de zangeres opwekt. "Oh mijn God, prachtig!" schreef een andere fan. "Wauw! Mooi als altijd," voegde een derde bewonderaar eraan toe. De reacties stonden ook vol met hartjes-, oog- en vlam-emoji's, een toonbeeld van enthousiasme dat kenmerkend is voor de Lisa-fancommunity.

Met haar zwarte halterjurk, open rug en grafische uitsnijding aan de zijkant maakte Lisa (BLACKPINK) een van haar meest opvallende verschijningen van het seizoen. Naast de outfit zelf deelde de zangeres een volledig geënsceneerd visueel moment met haar fans, waarmee ze de stilistische consistentie liet zien die haar wereld nu kenmerkt.