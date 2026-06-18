Net als Shakira koos Sofia Vergara voor een Colombiaans tanktopje en zorgde daarmee voor opschudding.

De Colombiaans-Amerikaanse actrice, model, producer en televisiepresentatrice Sofia Vergara heeft er geen geheim van gemaakt dat ze trots haar afkomst laat zien. Onlangs zorgde ze samen met haar vriendin Shakira voor opschudding tijdens een concert in Los Angeles, waar ze een outfit droeg met daarop de naam van hun thuisland.

Een opvallende verschijning tijdens het concert van Shakira.

Sofia Vergara was aanwezig bij een concert van Shakira in Los Angeles. Ze kwam haar goede vriendin, de zangeres van "Hips Don't Lie", steunen tijdens een emotioneel beladen avond. De twee artiesten, beiden geboren in Colombia, zijn al jarenlang bevriend en verschijnen vaak samen in het openbaar. Ter gelegenheid hiervan deelde Sofia Vergara een foto met Shakira op haar Instagram-account, evenals een video waarin ze dansend aan de voet van de hekken te midden van de feestelijke sfeer te zien is.

Een geel tanktopje in de kleuren van Colombia.

Wat haar outfit betreft, droeg Sofia Vergara een nauwsluitend tanktopje in een levendig, felgeel, geaccentueerd door dunne bandjes in een contrasterende donkere kleur. De rand van de rechterhalslijn sloot ook aan bij deze donkere tint, wat een aangename harmonie creëerde. Het meest opvallende element was het woord "COLOMBIA" in duidelijk leesbare letters in het midden van het tanktopje, vergezeld van de naam "GAVI 10" aan de linkerkant – een directe verwijzing naar de Spaanse voetballer van Colombiaanse afkomst. Een ware liefdesverklaring aan haar geboorteland.

Om dit tanktopje compleet te maken, koos Sofia Vergara voor een klassieker uit haar garderobe: een lichtblauwe jeans met een licht relaxte, middelhoge taille. Een minimalistische en effectieve aanpak die wederom Sofia Vergara's stijlbeheersing aantoont: een simpele formule die altijd raak schiet.

Een eenvoudige en elegante beautylook

Op het gebied van beauty bleef Sofia Vergara trouw aan haar gebruikelijke stijl. Haar kenmerkende lange bruine haar was perfect gestyled, omlijstte haar gezicht en benadrukte de eenvoud van het kapsel. Haar make-up bestond uit een stralende gebruinde teint, geaccentueerd door een subtiele smokey eye in donkere tinten en een elegante mauve lippenstift. Deze make-up look bracht de feestelijke uitstraling van de outfit in balans met een vleugje verfijning.

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Een langdurige vriendschap tussen Sofia Vergara en Shakira

Deze hartelijke ontmoeting herinnert aan de jarenlange vriendschap tussen Sofia Vergara en Shakira. Beiden afkomstig van de Colombiaanse Caribische kust en uitgegroeid tot internationale iconen in hun respectievelijke vakgebieden – de een als zangeres, de ander als actrice in film en televisie – belichamen de twee vrouwen een ware bron van nationale trots.

Hoewel hun publieke optredens samen zeldzaam zijn, worden ze altijd met enthousiasme ontvangen door hun fans, die de authenticiteit van hun band waarderen. Deze aanwezigheid achter de schermen en in het hart van het concert getuigt van een oprechte vriendschap, ver verwijderd van louter "Hollywood-conventies".

Een bericht dat Instagram in vuur en vlam zet.

Zoals bij elke verschijning van Sofia Vergara, zorgde de post direct voor een golf van enthousiaste reacties op Instagram. Haar volgers prezen de vrolijke energie van de video, de oprechtheid van haar eerbetoon aan Colombia en de zichtbare band met Shakira. De gekozen vorm – een mix van foto's en video's te midden van de menigte – geeft de post ook een spontaner karakter, in tegenstelling tot de vaak geënsceneerde optredens die Sofia Vergara soms geeft. Deze aanpak brengt de actrice dichter bij haar gemeenschap.

Gekleed in een geel topje in de kleuren van Colombia, een lichte spijkerbroek en met een veelbetekenende glimlach naast Shakira, gaf Sofia Vergara een van haar meest emotioneel geladen optredens. Naast de stijl toonde Sofia Vergara een diepe verbondenheid met haar roots en bracht ze een eerbetoon aan haar geboorteland tijdens een avond gewijd aan de Colombiaanse cultuur.