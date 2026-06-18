"Ze is geen spat veranderd": Angelina Jolie maakt een opvallende verschijning in New York.

De Cambodjaans-Amerikaanse actrice, regisseur, scenarioschrijfster, producente en Goodwill Ambassador Angelina Jolie maakte onlangs een opvallende verschijning in New York tijdens de première van de film "Couture". In een elegante zwarte jurk betoverde ze haar fans, van wie velen haar "tijdloze look" prezen. "Ze verandert nooit", luidde een van de reacties.

Een elegante zwarte jurk

Voor deze gelegenheid koos Angelina Jolie voor een veilige keuze: het kleine zwarte jurkje. Het elegante, strapless model straalde ingetogen verfijning uit. Ze combineerde het met een grote pilotenzonnebril, die een vleugje allure en mysterie aan de look toevoegde. Een ingetogen keuze, geheel in lijn met de klassieke elegantie waar ze om bekend staat.

Een stijlvolle laagjescombinatie

Terwijl ze zich door de filmzaal bewoog, maakte Angelina Jolie haar outfit compleet met een lange witte jas die ze nonchalant over haar schouders droeg. Deze gelaagde look, die het diepzwarte van de jurk combineerde met het smetteloze wit van de jas, gaf haar outfit een eigentijdse en grafische dimensie. Een subtiele manier om klassieke elegantie te combineren met de huidige mode.

Angelina Jolie verbluft fans bij de première van "Couture" in New York op 16-06-2026 X37 https://t.co/Aqb7LZH5Em pic.twitter.com/pblkeywKE2 — HQCelebCorner (@Pawe66862800) 17 juni 2026

Fans overtuigd

Het is geen verrassing dat Angelina Jolie's verschijning een golf van enthousiaste reacties teweegbracht. Onder berichten waarin haar look werd gedeeld, overlaadden internetgebruikers haar met complimenten. "Ze is terug," "Een icoon," "Altijd zo stijlvol , " "Mooi als altijd" : de bewonderende berichten stroomden binnen.

Een optreden in verband met haar film "Couture".

Dit uitje was geen toeval. Angelina Jolie was inderdaad aanwezig bij de première van haar nieuwste film, "Couture". Dit was een bijzonder betekenisvolle verwijzing naar de wereld van de haute couture, aangezien de titel van de film er direct naar verwijst en haar bijzonder verfijnde verschijning weerspiegelt. Als actrice en toegewijd filmmaker heeft ze een rijke carrière, verdeeld over de filmwereld en haar vele activiteiten op het gebied van activisme.

Met deze zwarte jurk en witte jas heeft Angelina Jolie eens te meer bewezen dat elegantie geen kunstgrepen nodig heeft. Door eenvoud en verfijning perfect te combineren, maakte ze een ingetogen maar opvallende verschijning, waarmee ze haar status als tijdloos icoon bevestigde. Een genot voor haar trouwe fans.

