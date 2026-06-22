Op het strand deelt model Gisele Bündchen een teder moment met haar echtgenoot.

Julia P.
@gisele / Instagram

Om Vaderdag (zondag 21 juni) te vieren, gaf Gisele Bündchen haar fans een zeldzaam kijkje in haar gezinsleven. Het Braziliaanse supermodel deelde een reeks tedere foto's op Instagram, genomen op het strand samen met haar man, Joaquim Valente, en hun jonge zoon, vergezeld van een ontroerende boodschap.

Een ontroerend eerbetoon aan haar echtgenoot.

In haar bericht bracht Gisele Bündchen een hartverwarmend eerbetoon aan haar man, een Braziliaans jiujitsu-instructeur. "Dankjewel dat je het goede voorbeeld geeft en voor de waarden die je belichaamt: liefde, nederigheid, integriteit, discipline, vriendelijkheid en consistentie. Je bent een ongelooflijk rolmodel. We zijn je allemaal zo dankbaar en we houden heel veel van je," schreef ze. Gisele Bündchen herdacht ook haar eigen vader en bedankte hem voor zijn "onvoorwaardelijke liefde en steun".

Een moment van verbondenheid op het strand

De foto's zelf stralen tederheid uit. Op een van de foto's poseert het stel op het strand, met een regenboog op de achtergrond, terwijl Gisele Bündchen haar baby dicht tegen zich aan houdt in een blauwe draagzak. Om de privacy van haar zoontje te beschermen, heeft ze zijn gezicht zorgvuldig afgeschermd. Andere foto's tonen Joaquim Valente, liefdevol en teder, die kostbare momenten deelt met het kind – dat op kleine schaal al kennismaakt met de passie van de familie voor jiujitsu.

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Een bericht gedeeld door Gisele Bündchen (@gisele)

Een samengesteld en hecht gezin

In deze fotoserie benadrukte Gisele Bündchen ook de band tussen haar man en haar twee oudste kinderen, Benjamin (16) en Vivian (13), die ze samen met haar ex-man Tom Brady heeft. Op sommige foto's is de hechte relatie tussen Joaquim Valente en de tieners duidelijk te zien, een teken van een hecht samengesteld gezin. Het is een harmonie die Gisele Bündchen af en toe graag discreet deelt. Want hoewel ze een van de beroemdste modellen ter wereld is, leidt ze nu een rustiger leven, ver weg van de hectiek van de catwalk.

Met deze ontroerende post viert Gisele Bündchen de liefde en het gezinsleven, ver weg van de schijnwerpers. Tussen hartverwarmende eerbetuigingen en intieme momenten door geeft ze een stralend inkijkje in haar huidige geluk. Het zal haar vele fans ongetwijfeld ontroeren.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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