480.000 parels en 25.000 veren: de trouwjurk van Dua Lipa verbergt een indrukwekkende hoeveelheid handwerk.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa heeft eindelijk haar trouwjurk onthuld. Enkele weken na haar huwelijk met de Britse acteur Callum Turner deelde ze de eerste foto's van een spectaculaire creatie van Chanel Haute Couture, waaraan meerdere jaren is gewerkt.

Een geheime bruiloft op Sicilië

Het was op Sicilië, in Zuid-Italië, dat Dua Lipa haar huwelijk met de Britse acteur Callum Turner vierde. Voor deze Italiaanse ceremonie hadden Dua Lipa en Callum Turner eind mei al officieel hun geloften uitgewisseld tijdens een burgerlijke ceremonie in een Londens gerechtsgebouw. De Siciliaanse viering, die feestelijker was en omringd door dierbaren, breidde deze formele verplichtingen uit met een meer emotionele gebeurtenis. Deze gefaseerde aanpak stelde het paar in staat hun privacy te beschermen, terwijl ze de gelegenheid toch met familie en vrienden konden vieren.

Een langverwachte onthulling op Instagram

Dua Lipa deelde de eerste officiële foto's van de Italiaanse ceremonie op haar Instagram-account. De post, met als onderschrift simpelweg "Mr & Mrs", toont de zangeres arm in arm met haar kersverse echtgenoot in een elegante en stralende omgeving. Deze officiële post zorgde direct voor een golf van reacties op sociale media, met name vanwege de spectaculaire jurk die Dua Lipa die dag droeg.

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Een Chanel Haute Couture-creatie ontworpen door Matthieu Blazy

De jurk die Dua Lipa droeg tijdens de ceremonie op Sicilië is een creatie van Chanel Haute Couture. Om precies te zijn, het is de eerste Haute Couture trouwjurk ontworpen door Matthieu Blazy, de huidige artistiek directeur van het Franse modehuis, voor een vriendin van Chanel. Dit is een bijzonder symbolische gebeurtenis voor zowel het modehuis als de Frans-Belgische ontwerper, die zich met dit uitzonderlijk ambitieuze project heeft onderscheiden. De jurk vergde meerdere jaren werk, in een creatief proces dat langer duurde dan de meeste van de meest gevierde jurken uit de recente couturegeschiedenis.

Een silhouet met halterrug

Qua snit heeft de jurk een haltersilhouet met een bijzonder opvallende open rug. Het ontwerp is zowel ingetogen in zijn lijnen als spectaculair in zijn effect, waarbij de nadruk ligt op lengte, de soepele valling van de stof en de verfijning van de details in plaats van een te gestructureerde constructie. Deze verfijnde elegantie zorgt ervoor dat het borduurwerk en de versieringen de hoofdrol spelen en het ware hart van het kledingstuk vormen. Deze aanpak is typerend voor de hedendaagse haute couture: de voorkeur gaat uit naar de puurheid van het silhouet om de verfijnde details van de ornamenten optimaal tot hun recht te laten komen.

480.000 kralen, volledig met de hand geborduurd.

Het eerste adembenemende detail van deze jurk is het kralenwerk. Het kledingstuk is versierd met 480.000 parels, volledig met de hand geborduurd door Atelier Montex, een van de prestigieuze ambachtelijke ateliers die exclusief voor Chanel werken. Deze fenomenale hoeveelheid parels, over de hele jurk aangebracht, geeft de jurk een unieke glans in het licht. Dergelijk werk vereist zeldzame expertise en buitengewoon veel geduld, wat het ambachtelijke karakter van haute couture illustreert. Deze aanpak staat mijlenver af van massaproductie en benadrukt wat dit niveau van creatie onderscheidt van de rest van de mode-industrie.

25.000 veren gesigneerd Lemarié

Een ander technisch hoogstandje van de jurk is het verenwerk. Over het hele kledingstuk, inclusief de sleep, zijn 25.000 delicate veren individueel aangebracht door Lemarié, een ander prestigieus atelier dat voor Chanel werkt. Deze overvloed aan veren geeft de jurk een karakteristieke beweging en lichtheid, waardoor elke stap van de bruid een opvallend visueel moment wordt. Lemarié, opgericht in 1880 en overgenomen door Chanel in 1996, staat wereldwijd bekend om zijn expertise in verenwerk. Deze zeldzame vaardigheid wordt nu bewaard door de couturehuizen die ervoor zorgen dat deze wordt doorgegeven.

1.155 uur borduurwerk bij Lesage

Naast dit werk leverde Maison Lesage, een andere toonaangevende naam in de branche, een belangrijke bijdrage door 1.155 uur aan borduurwerk te besteden aan het creëren van trompe-l'œil-sieraden die direct in de jurk zijn verwerkt. Deze aanpak tilt ornamentatie naar een extreem niveau: sieraden die niet zomaar op de jurk worden geplaatst, maar direct op de stof worden geborduurd. Deze technische innovatie illustreert de creativiteit van Matthieu Blazy en zijn team, waardoor de jurk een waar kunstwerk van textiel wordt. Het enorme aantal uren en de nauwgezette handelingen verklaren waarom het stuk meerdere jaren in beslag heeft genomen.

Een zes meter lange tule sluier

Naast de jurk zelf droeg Dua Lipa ook een bijzonder spectaculaire tule sluier. Deze zes meter lange sluier was eveneens met de hand geborduurd, met parels en veren die perfect bij het hoofdgedeelte pasten. Deze aanpak verlengde de jurk met een extra couture-element en zorgde voor een perfecte visuele harmonie. Voor haar schoenen koos Dua Lipa voor het modehuis Massaro, dat speciaal voor haar een paar witte satijnen pumps op maat maakte. Een complete couture-look, tot in het kleinste detail op maat gemaakt, passend bij de gelegenheid.

Diverse opvallende outfits voor dit huwelijksweekend.

De Chanel-jurk was niet het enige opvallende kledingstuk dat Dua Lipa droeg tijdens haar huwelijksweekend. Voor de burgerlijke ceremonie in Londen eind mei koos ze voor een retro wit rokpak van Schiaparelli, gecombineerd met een breedgerande hoed, rechtstreeks geïnspireerd op de iconische trouwoutfit van Bianca Jagger.

Bij aankomst op Sicilië viel ze ook op in een lange, witte, rugloze jurk met een gevederde rok van Bottega Veneta – een outfit die, achteraf gezien, subtiel leek te verwijzen naar de stijl van haar trouwjurk. Na de ceremonie werd de zangeres gespot in een witte kanten jurk van Chloé tijdens een brunch na de bruiloft.

Met 480.000 parels, 25.000 veren, 1.155 uur borduurwerk en jarenlange voorbereiding heeft de Chanel Haute Couture trouwjurk van Dua Lipa zich al gevestigd als een van de meest iconische bruidsjurken van het decennium. Het bewijst dat achter elke prachtige trouwjurk honderden handen, duizenden uren werk en een hele geschiedenis van vakmanschap schuilgaan die bewaard moet blijven.