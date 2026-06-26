Een T-shirt als outfit: Zendaya's keuze voor haar bezoek aan Parijs breekt de regels.

Wat als hét mode-item van de zomer al in je kast hangt? Tijdens haar bezoek aan Parijs, midden in een hittegolf, zorgde de Amerikaanse actrice Zendaya voor een sensatie op de rode loper: een T-shirt gedragen als jurk. Een nonchalante keuze die de regels van de rode loper doorbreekt – en die de ideale outfit blijkt te zijn om de hitte te trotseren.

Het T-shirt werd verheven tot de status van een jurk.

Een onmisbaar kledingstuk bij uitstek: het T-shirt krijgt een modieuze twist wanneer het wordt omgetoverd tot een jurk. Dat is de kracht van dit silhouet: simpel, effectief en ongelooflijk comfortabel, het voldoet aan alle eisen voor de zomer. Door het op de rode loper te dragen, bewijst Zendaya dat één alledaags kledingstuk genoeg kan zijn om een opvallende look te creëren. Een stijldemonstratie die menig zomergarderobe zou moeten inspireren, zeker nu de temperaturen stijgen.

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Een stuk gevonden voor minder dan $35

Het meest verrassende? De prijs van deze outfit. Het grijze T-shirt met Spider-Man-print is eigenlijk een item uit de jaren 2000, dat door de vertrouwde stylist van de actrice, Law Roach, op eBay werd gevonden voor slechts $ 34,99. "Stijl hoeft niet altijd een fortuin te kosten", vatte hij samen, aldus Variety . Om deze casual look compleet te maken, voegde Zendaya een paar witte pumps toe, wat het geheel een vleugje elegantie geeft. Het bewijs dat stijl en een klein budget prima samengaan.

Een knipoog naar "Spider-Man".

Deze keuze was overduidelijk geen toeval. Zendaya reist momenteel de wereld rond met Tom Holland als onderdeel van de promotietour voor het nieuwste deel van de saga, "Spider-Man: Brand New Day". Na een reeks meer verfijnde outfits die naar de film verwezen, koos de actrice in Parijs voor eenvoud – maar bleef wel trouw aan het universum van de film – dankzij dit T-shirt met de beroemde superheld. Een speelse knipoog, perfect passend bij het thema.

Zendaya maakt een slimme en trendy entree door dit T-shirt als jurk te dragen. Door een basic kledingstuk op een slimme manier te gebruiken om de hitte te trotseren, geeft ze een ware stijlles: toegankelijk, comfortabel en vol flair. Het zal haar fans ongetwijfeld inspireren die op zoek zijn naar de perfecte zomeroutfit.