In een crèmekleurige jurk kiest Kylie Jenner voor een minimalistisch silhouet dat veel aandacht trekt.

De Amerikaanse reality-tv-persoonlijkheid en zakenvrouw Kylie Jenner presenteerde een nieuwe look voor haar merk Kylie Cosmetics in een minimalistische crèmekleurige jurk. Poseren tegen een smetteloos witte achtergrond, omarmde ze minimalisme – een keuze die direct reacties van haar volgers uitlokte.

Een crèmekleurige jurk van lichtgewicht tule.

Centraal in deze campagne stond een kort jurkje in een delicate crèmekleur, gemaakt van lichte en luchtige tule. De jurk onderscheidde zich door de dunne bandjes, verfraaid met zachte tuleplooien die aan ruches deden denken en een vleugje romantiek aan de algehele look toevoegden. Een etherisch en vrouwelijk stuk, perfect passend bij de huidige tijd. Om de jurk de hoofdrol te laten spelen, koos Kylie Jenner voor een minimalistische make-up, geheel in lijn met de algehele esthetiek van de shoot.

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Een minimalistische aanpak

Alles aan deze campagne benadrukt eenvoud. De witte achtergrond, de afwezigheid van accessoires en het neutrale kleurenpalet dragen allemaal bij aan een strakke, minimalistische look, waarbij Kylie Jenners jurk en gezicht de hoofdrol spelen. Met haar bruine haar in een strakke knot, subtiel gevormde wenkbrauwen, neutrale oogschaduw en beige lippen heeft Kylie Jenner gekozen voor een natuurlijke en stralende make-up.

Met deze crèmekleurige jurk en minimalistische campagne bewijst Kylie Jenner dat ze ook met een minimalistische look de show kan stelen. De combinatie van de zachte tule en haar natuurlijke make-up zorgt voor een elegante uitstraling en laat haar merk perfect tot zijn recht komen.