Deze Amerikaanse actrice uit Euphoria reageert op kritiek over haar gezicht.

De Amerikaanse actrice Chloe Cherry, die bekendheid verwierf met de serie "Euphoria", is de commentaren op haar uiterlijk zat. Ze heeft besloten te reageren en hekelt een "echte obsessie met haar gezicht".

Een "sociaal experiment" in het licht van kritiek.

In een video-interview met een Brits vrouwenmagazine sprak Chloe Cherry over de stortvloed aan kritiek op haar lippen sinds haar verschijning in het tweede seizoen van de serie Euphoria. "Iedereen zei: 'Oh mijn God, je lippen zijn enorm!' En ik dacht: 'Nou ja, zo is mijn gezicht nu eenmaal'", vertelde ze. Voor de actrice kreeg deze lawine aan reacties de vorm van een "sociaal experiment", dat aantoonde hoe mensen oordelen over iemand die ervoor kiest om zijn of haar lichaam te veranderen. "Mensen maken zich veel te veel zorgen over wat anderen met hun gezicht doen", stelde ze.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Chloe Cherry (@perfect_angelgirl)

Lippen die sinds "Euphoria" viraal zijn gegaan.

Sinds ze Faye speelde in de populaire HBO-serie, staat het uiterlijk van Chloe Cherry onder intense aandacht. Haar verschijning in seizoen 2 maakte haar beroemd, maar leidde ook tot een stortvloed aan memes en commentaren over haar volle lippen. Al in 2022 vertelde ze aan Variety hoe verbaasd ze was over de omvang van het fenomeen: het aantal krantenkoppen en publicaties dat aan haar mond was gewijd, leek haar ronduit "surrealistisch".

Een duidelijke en eerlijke aanpak bij haar aanpassingen.

Chloe Cherry verbergt haar keuzes absoluut niet en omarmt ze volledig. "Natuurlijk laat ik lipfillers zetten," legde ze uit in een beautyvideo voor Vogue. Ze geeft zelfs toe dat ze het zo vaak heeft laten doen dat ze geen verdovende crème meer nodig heeft. "Het is gewoon mijn ding," vat ze samen. Chloe Cherry erkent dat ze in eerste instantie botox en fillers gebruikte omdat ze haar gezicht niet mooi vond, voordat het "een gewoonte" werd. Met humor maakt ze grapjes over haar voorhoofd, waarvan ze gelooft dat het door de vele ingrepen "geatrofieerd" is. Desondanks zegt ze "tevreden te zijn met het resultaat."

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Chloe Cherry (@perfect_angelgirl)

Een debat over de vrijheid om over het eigen lichaam te beschikken.

Naast haar persoonlijke ervaring benadrukt Chloe Cherry met haar uitspraak een cruciaal maatschappelijk probleem: ieders recht om zelf te bepalen hoe ze eruitziet, zonder daarvoor veroordeeld te worden. Door te weigeren zichzelf te rechtvaardigen, herinnert Chloe Cherry ons aan een waarheid die online vaak vergeten wordt: haar gezicht is van haar alleen. Deze boodschap van autonomie resoneert diep in een tijd waarin het uiterlijk van vrouwen meer dan ooit wordt becommentarieerd, geanalyseerd en bekritiseerd op sociale media.

Door de kritiek rechtstreeks aan te pakken, transformeert Chloe Cherry een terugkerende controverse in een pleidooi voor individuele vrijheid. Ze stuurt een duidelijke boodschap: wat iemand met zijn of haar eigen lichaam doet, is zijn of haar eigen zaak.