Tussen paddleboarden en zeilen door deelt Amy Schumer haar vakantie met haar zoon.

Voor Amy Schumer is de zomer officieel begonnen. De Amerikaanse stand-upcomedienne, actrice en scenarioschrijfster deelde foto's van haar zonnige vakantie op een jacht, waarop te zien is hoe ze aan het paddleboarden en jetskiën is en quality time doorbrengt met haar zoon Gene.

Een zonnige vakantie op een jacht.

Amy Schumer gaf haar volgers een kijkje in haar droomvakantie via een reeks foto's die ze op Instagram plaatste. Ze straalt in een felrood badpak uit één stuk, met een grote strohoed op, balancerend op een paddleboard midden op diepblauw water. Trouw aan haar scherpe humor beperkte ze zich niet tot "brave" poses: op een andere foto, zittend op een jetski met een zwarte helm en reddingsvest, steekt ze haar tong uit en geeft ze speels de camera haar middelvinger. Een unieke manier voor haar om de komst van de zomer te vieren.

Een ontroerende band met zijn zoon Gene.

Naast het plezier was deze reis vooral een gelegenheid om waardevolle momenten als gezin te delen. Op een van de meest hartverwarmende foto's bestuurt Amy Schumer een jetski met haar 7-jarige zoon Gene achterop. Het jongetje, wiens gezicht onherkenbaar is gemaakt om zijn privacy te beschermen, draagt een blauwe helm, een reddingsvest en een wetsuit.

Een verblijf in de stijl van "White Lotus", humoristische versie.

De rest van het album onthult een idyllische setting, die niet zou misstaan in de "White Lotus"-serie – maar altijd met een vleugje Amy Schumers kenmerkende zelfspot. Comfortabel neergestreken op het jacht in een zeer "rustige luxe" bruin-witte zijden outfit, trekt ze speels een grimas terwijl Genes kleine handje haar gezicht zachtjes wegduwt.

Op een andere foto neemt ze een dramatische pose aan, terwijl ze in de verte staart, met als accessoires een strohoed, een zonnebril en een rode waaier met het woord 'air conditioning'. Amy Schumer genoot ook van deze reis in het gezelschap van vrienden.

Tussen watersporten en lachbuien door geniet Amy Schumer van een vakantie die haar persoonlijkheid weerspiegelt: zonnig, zorgeloos en vol tederheid. Deze zomervakantie bewijst dat ze als geen ander weet hoe ze ontspanning, zelfspot en tijd met haar familie perfect kan combineren.