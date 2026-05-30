Met haar metallic ballerina's bevestigt Emma Roberts de terugkeer van deze trend.

De ballerina is nog lang niet uit de mode. Tijdens een mode-evenement in New York gaf de Amerikaanse actrice en producente Emma Roberts deze iconische schoen een nieuwe look met een zilverkleurig metallic paar, waarmee ze de sterke comeback van de trend in de zomer van 2026 bevestigde.

Metallic ballerina's die een sensatie veroorzaken

Emma Roberts bezocht onlangs een modeshow in de New Yorkse wijk SoHo, waar ze een opvallende indruk maakte met haar schoenen. Ze koos voor een paar metallic metallic ballerina's van zilverkleurig lakleer, verfraaid met een slim ontwerp van gekruiste bandjes dat deed denken aan Mary Jane-schoenen. De stijl viel ook op door de ronde neus en de hoge wreef, die meer bedekking aan de bovenkant van de voet biedt – een zeer trendy detail.

Een complete en kleurrijke mode-look

De rest van de outfit was al even chic. Emma Roberts droeg een kleurrijke rok met een reisthema-print, gecombineerd met een geribbelde top met lange mouwen in een helder hemelsblauw. Haar haar was gestyled in lange, golvende blonde lokken en ze maakte de look compleet met een klein beige tasje. De speelse rok vormde een perfecte aanvulling op de ingetogen elegantie van de top en de accessoires.

De ballerina, een belangrijke trend voor zomer 2026.

Met deze keuze bevestigt Emma Roberts een trend die geen tekenen van vertraging vertoont: de grote comeback van de ballerina. Nu de zomer van 2026 nadert, is de platte schoen alomtegenwoordig en wordt hij door talloze beroemdheden gedragen.

De Spaanse singer-songwriter, muzikante, producer en actrice Rosalía droeg de ballerina onlangs in een geplooide versie, terwijl de Britse singer-songwriter, muzikant en acteur Harry Styles hem aan zijn repertoire heeft toegevoegd voor ceremonies en televisieoptredens. Het bewijs dat de ballerina, die lange tijd als 'bescheiden' werd beschouwd, zichzelf opnieuw uitvindt: verkrijgbaar in metallic uitvoeringen, met bandjes of zelfs met een hoge wreef, profileert hij zich nu als een echt mode-item op zich.

Door te kiezen voor metallic ballerina's die even origineel als elegant zijn, heeft Emma Roberts een van de meest inspirerende looks van dit moment gecreëerd – en bevestigt ze dat platte schoenen hun plek in de mode definitief hebben heroverd. Het is een makkelijke trend om over te nemen, en eentje die belooft onze favoriete schoen voor de hele zomer te worden.