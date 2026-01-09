De dochter van Kate Moss zorgt voor opschudding op het strand met een look die niet onopgemerkt blijft.

Lila Moss, de dochter van de legendarische Kate Moss, zorgt voor een sensatie op Instagram met foto's van haar droomvakantie op de Kaaimaneilanden. Begin januari 2026 deelde het model een reeks foto's waarop ze te zien is in een ultraminimalistische zwarte bikini.

Subtiele elegantie in een zwart tweedelig pak.

Op een spiegelselfie die ze op haar Instagram Stories plaatste, draagt Lila een zwarte driehoekige bikini die haar figuur accentueert. Een zwart-witte sarong, om de taille geknoopt, maakt deze chique en nonchalante strandlook compleet. Qua accessoires kiest ze voor eenvoud: een delicate gouden hanger en haar licht golvende blonde haar dat haar gezicht omlijst, gedeeltelijk verborgen door haar telefoon. Een simpel onderschrift vergezelt de foto: "Goedemorgen!"

Een droomvakantie naar Palm Heights

Op een andere foto ontspant Lila bij het zwembad van Palm Heights, een vijfsterrenhotel dat populair is bij beroemdheden. Met een tijdschrift in haar hand en een verse kokosnoot door een rietje belichaamt ze de Caribische levensstijl in stijl. Een paar dagen eerder verbleef de Britse zangeres, muzikante en actrice Lily Allen daar ook met haar dochters.

Net als haar moeder straalt Lila Moss een magnetische aura uit en heeft ze een eigen, persoonlijke stijl. Op slechts 23-jarige leeftijd werkt ze vol zelfvertrouwen aan haar carrière, ondanks kritiek op haar familieachtergrond.

"Grace Grove": een stille maar solide succesvolle film

Naast campagnes voor Miu Miu en Marc Jacobs Beauty heeft Lila zich ook ontpopt als een slimme jonge zakenvrouw. Haar bedrijf, Grace Grove – vernoemd naar de Londense straat waar ze opgroeide – behaalde in 2024 een nettowinst van één miljoen euro, en haar persoonlijke vermogen wordt geschat op 1,3 miljoen euro. Haar vader, Jefferson Hack, oprichter van Dazed magazine en voormalig partner van Kate Moss, completeert dit creatieve familietrio. Met een lengte van 1,68 meter bewijst Lila dat in de modewereld charisma en visie belangrijker zijn dan uiterlijk.

Een inspirerende band tussen moeder en dochter

In een recent interview met Vogue sprak Kate Moss over de hechte band tussen haar en haar moeder: Lila, de georganiseerde van de twee, in tegenstelling tot haar meer intuïtieve moeder. "Ze weet dat ze nee kan zeggen, iets wat ik nooit heb geleerd," vertelde het iconische supermodel. Lila woont in New York en heeft nog steeds een zeer goede band met haar moeder, met wie ze dagelijks via FaceTime contact heeft. Samen geven ze een nieuwe invulling aan de moeder-dochterband in de mode: een band die doordrenkt is met vriendelijkheid, bewustzijn en onafhankelijkheid.

Tussen natuurlijke elegantie en onverbloemde ambitie bewijst Lila Moss dat ze niet tevreden is met de rol van "dochter van". Zowel op het strand als in het bedrijfsleven cultiveert ze een beheerst, modern imago, vrij van clichés.