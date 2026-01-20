De kinderen van Uma Thurman en Ethan Hawke drukken hun stempel op de modeweek.

Tijdens de Milan Fashion Week Herfst/Winter 2026-2027 trokken Maya Hawke en haar broer Levon Hawke de aandacht van fotografen op de eerste rij van de Prada-show met hun zelfverzekerde stijl en opvallende uitstraling. Hun elegantie en persoonlijke stijl wekten de interesse van modejournalisten en mode-liefhebbers.

Maya Hawke, een look geïnspireerd door haar voorbeelden.

De 27-jarige Maya Hawke zet haar acteercarrière voort en is tegelijkertijd een stijlicoon aan het worden. Als dochter van de Amerikaanse actrice, producente en model Uma Thurman en de Amerikaanse acteur, schrijver, regisseur en scenarioschrijver Ethan Hawke, is ze bekend van haar film- en televisiewerk, met name van haar rol in de serie "Stranger Things".

In Milaan koos ze voor een outfit die moderniteit en subtiele elegantie combineerde: een marineblauwe, getailleerde short met een top die waarschijnlijk van wol was, een grijze jas tot op de knie, afgemaakt met kniehoge sokken en loafers. Een zelfverzekerde look die een verfijnd silhouet creëerde.

Levon Hawke, balancerend tussen streetwear en een uitgesproken stijl.

Haar broer, de 24-jarige Levon Hawke, completeerde het duo met een al even chique outfit. Hij droeg een bruine leren jas over een turquoise trui, wat een contrast creëerde tussen een klassieke look en een vleugje moderniteit. Net als zijn zus is Levon acteur en model, en zijn aanwezigheid op de eerste rij benadrukt een nieuwe generatie invloedrijke figuren in de mode, die zowel door hun stijlkeuzes als door hun aanwezigheid op internationale evenementen indruk kunnen maken.

Een opvallende verschijning op de voorste rij.

De broers en zussen werden samen gefotografeerd – zoals blijkt uit de foto's die Maya Hawke op Instagram deelde – en straalden een zelfverzekerde en hechte band uit voor de camera's. Hun stijl weerspiegelt niet alleen hun Hollywood-achtergrond; het benadrukt ook een eigen identiteit, gevormd door gedurfde modekeuzes en een opvallende aanwezigheid op de catwalks en in de gangpaden van modeshows, waar ze elk hun eigen kenmerkende stijl met natuurlijkheid en elegantie laten zien.

Hun aanwezigheid op de Milan Fashion Week (16-20 januari 2026) past in een bredere trend: veel kinderen van beroemdheden maken tegenwoordig naam in de modewereld, zowel via publieke optredens als via professionele activiteiten.