Search here...

De dochter van Elon Musk zorgt voor opschudding met een onverwachte outfit.

Anaëlle G.
vivllainous / Instagram

De nieuwe Valentijnsdagcampagne van het merk Savage x Fenty plaatst Vivian Wilson, de van Elon Musk vervreemde transgenderdochter, in de voorhoede van de modewereld als een zelfverzekerde, glamoureuze en uitgesproken moderne vrouw.

Een onverwachte muze voor Rihanna

Voor "Love So Savage", de Valentijnsdagcollectie 2026 van Savage x Fenty, liet Rihanna zich inspireren door de godin Aphrodite, een symbool van liefde, schoonheid en verlangen. Naast de zangeres belichaamt Vivian Wilson deze visie op krachtige wijze, ver verwijderd van de media-aandacht voor haar vader (Elon Musk). Op 21-jarige leeftijd markeert de jonge vrouw een keerpunt in haar modellencarrière, na diverse spraakmakende optredens tijdens Fashion Week en haar debuut bij inclusieve merken.

Een esthetiek van marmer en kant

In de beelden poseert Vivian tegen een achtergrond van marmeren zuilen en beelden, badend in gouden reflecties die doen denken aan een herinterpretatie van een oude tempel. Gekleed in een zwart kanten ensemble versierd met rode bloemen, draagt ze een bijpassende minirok en scharlakenrode panty, een look die zowel romantiek als glamour uitstraalt. Ze deelt het scherm met de Amerikaanse actrice Lovie Simone, plus-size content creator Emma Arletta en andere talenten, waarmee ze een galerij van lichamen en gezichten creëert die de grenzen van traditionele schoonheidsidealen vervaagt.

Savage x Fenty, een inclusief manifest.

Vanaf het begin heeft Rihanna's merk zich ontwikkeld tot een manifest van diversiteit, waarin alle lichaamstypes, huidskleuren en genderidentiteiten worden gevierd. Door Vivian Wilson als muze voor Valentijnsdag te kiezen, stuurt Savage x Fenty een duidelijke boodschap uit: liefde – voor jezelf, voor anderen, voor lichamen – kent geen normen en al helemaal geen voorgeschreven kleding.

Vivian Wilson heeft zich daarmee gevestigd als het gezicht van een generatie die familiale, sociale en gendernormen verwerpt. Vanaf New York Fashion Week transformeert ze wat slechts een bekende naam had kunnen zijn in een platform voor expressie en vrijheid. In het glinsterende marmer van Savage x Fenty verschijnt de "verstoten dochter" bovenal als een jonge vrouw die op haar eigen manier een nieuwe mythologie van trans zichtbaarheid schrijft.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Op 57-jarige leeftijd straalt Kylie Minogue in een opvallende rode jurk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 57-jarige leeftijd straalt Kylie Minogue in een opvallende rode jurk.

Tijdens haar "Tension"-tournee plaatste Kylie Minogue een reeks foto's op Instagram die door haar fans enthousiast werden ontvangen....

De dochter van Kate Moss zorgt voor opschudding op het strand met een look die niet onopgemerkt blijft.

Lila Moss, de dochter van de legendarische Kate Moss, zorgt voor een sensatie op Instagram met foto's van...

"Hoe ouder ze wordt, hoe mooier ze is": op 57-jarige leeftijd fascineert Lucy Liu met haar elegantie.

De Amerikaanse actrice, producente, regisseuse, schilderes en beeldhouwster Lucy Liu verovert sociale media met haar tijdloze elegantie. Ze...

"Wie heeft haar gezegd dat ze haar gezicht moest aanraken?": Een zangeres in het middelpunt van een esthetisch debat

PinkPantheress, de Britse popsensatie met een geek-chic stijl, zet de sociale media in vuur en vlam met haar...

Jennifer Aniston doorbreekt de mythe: haar echte haarkleur zal je verrassen.

Jennifer Aniston, sinds de populaire Amerikaanse sitcom "Friends" symbool van de "perfecte" Californische blondine, heeft een onverwachte onthulling...

Miley Cyrus's felle reactie op een fotograaf

Miley Cyrus zorgde onlangs voor opschudding op het Palm Springs International Film Festival tijdens een woordenwisseling met een...

© 2025 The Body Optimist