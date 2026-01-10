De dochter van Elon Musk zorgt voor opschudding met een onverwachte outfit.

De nieuwe Valentijnsdagcampagne van het merk Savage x Fenty plaatst Vivian Wilson, de van Elon Musk vervreemde transgenderdochter, in de voorhoede van de modewereld als een zelfverzekerde, glamoureuze en uitgesproken moderne vrouw.

Een onverwachte muze voor Rihanna

Voor "Love So Savage", de Valentijnsdagcollectie 2026 van Savage x Fenty, liet Rihanna zich inspireren door de godin Aphrodite, een symbool van liefde, schoonheid en verlangen. Naast de zangeres belichaamt Vivian Wilson deze visie op krachtige wijze, ver verwijderd van de media-aandacht voor haar vader (Elon Musk). Op 21-jarige leeftijd markeert de jonge vrouw een keerpunt in haar modellencarrière, na diverse spraakmakende optredens tijdens Fashion Week en haar debuut bij inclusieve merken.

Vivian Wilson voor Fenty pic.twitter.com/j3N7pAy5gH — Luv (@cherrymagazinee) 9 januari 2026

Een esthetiek van marmer en kant

In de beelden poseert Vivian tegen een achtergrond van marmeren zuilen en beelden, badend in gouden reflecties die doen denken aan een herinterpretatie van een oude tempel. Gekleed in een zwart kanten ensemble versierd met rode bloemen, draagt ze een bijpassende minirok en scharlakenrode panty, een look die zowel romantiek als glamour uitstraalt. Ze deelt het scherm met de Amerikaanse actrice Lovie Simone, plus-size content creator Emma Arletta en andere talenten, waarmee ze een galerij van lichamen en gezichten creëert die de grenzen van traditionele schoonheidsidealen vervaagt.

Savage x Fenty, een inclusief manifest.

Vanaf het begin heeft Rihanna's merk zich ontwikkeld tot een manifest van diversiteit, waarin alle lichaamstypes, huidskleuren en genderidentiteiten worden gevierd. Door Vivian Wilson als muze voor Valentijnsdag te kiezen, stuurt Savage x Fenty een duidelijke boodschap uit: liefde – voor jezelf, voor anderen, voor lichamen – kent geen normen en al helemaal geen voorgeschreven kleding.

Vivian Wilson heeft zich daarmee gevestigd als het gezicht van een generatie die familiale, sociale en gendernormen verwerpt. Vanaf New York Fashion Week transformeert ze wat slechts een bekende naam had kunnen zijn in een platform voor expressie en vrijheid. In het glinsterende marmer van Savage x Fenty verschijnt de "verstoten dochter" bovenal als een jonge vrouw die op haar eigen manier een nieuwe mythologie van trans zichtbaarheid schrijft.