"Het lichaam van een atleet": deze volleyballer maakt furore met een zomerse look op het zand.

Julia P.
@harpermurrayy / Instagram

De Amerikaanse volleybalster Harper Murray maakt niet alleen furore op het veld. Ze deelde een reeks zomerfoto's op Instagram, genomen aan het water. Ontspannen en stralend wist ze haar volgers te charmeren, van wie velen haar figuur prezen. "Een atletenlichaam", luidde een van de reacties.

Een moment van ontspanning aan het water.

Op deze zonovergoten foto's poseert Harper Murray op het witte zand met haar vriendin, de Amerikaanse volleybalster Andi Jackson, met uitzicht op zee. Gekleed in een rode strandoutfit en zonnebril, straalt Harper Murray een veelbetekenende glimlach uit en heeft ze een ontspannen houding. Een zonnige zomerse onderbreking, ver weg van de intense competitie, die ze graag met haar volgers deelt. Een perfecte gelegenheid om te laten zien dat ze zich zowel op het strand als op het veld op haar gemak voelt.

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Een silhouet dat door fans wordt geprezen.

Veel internetgebruikers prezen Harper Murray's "atletische lichaamsbouw". "Een echt atletenlichaam", merkten sommigen op. Hoewel deze reacties vaak positief waren, benadrukten ze ook hoezeer het uiterlijk van vrouwelijke atleten een centraal discussiepunt blijft. Harper Murray is echter meer dan alleen haar uiterlijk: het zijn vooral haar harde werk, talent en prestaties op het veld die bewondering verdienen.

Bovendien hebben alle lichaamstypes hun plaats in de sport, net als in andere gebieden. Het is belangrijk om de diversiteit aan lichamen te waarderen, in plaats van alleen diegenen te prijzen die voldoen aan de schoonheidsidealen van de maatschappij. Atleten moeten in de eerste plaats worden erkend voor hun sportieve prestaties, niet alleen voor hun fysieke verschijning.

Een ster in het universiteitsvolleybal.

Harper Murray is bovenal een begenadigd atlete. Als buitenspeelster voor de Universiteit van Nebraska heeft ze zich ontpopt tot een van de populairste figuren in het Amerikaanse universiteitsvolleybal. Met meer dan 367.000 volgers op Instagram, een medaillewinnaar bij de Amerikaanse jeugdteams en een samenwerking met grote sportmerken, behoort Harper Murray tot de rijzende sterren van haar sport. Ze speelt ook beachvolleybal voor haar universiteit.

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Ambities die verder reiken dan de sport

Harper Murray is meer dan alleen een volleybalster. Als student heeft ze ook projecten buiten het veld, waarbij ze haar studie, samenwerkingsverbanden en activisme, met name op het gebied van geestelijke gezondheid, in balans houdt. Deze facetten maken haar tot een veelzijdige jonge vrouw wiens identiteit niet alleen wordt bepaald door haar status als topsporter of haar imago. In een tijd waarin atleten vaak net zozeer op hun uiterlijk als op hun prestaties worden beoordeeld, herinnert haar verhaal ons eraan dat ze bovenal vrouwen zijn met uiteenlopende ambities.

Met deze reeks zomerfoto's bewijst Harper Murray dat ze ook buiten de tennisbaan straalt. Met haar zonnige uitstraling en atletische figuur bevestigt ze haar status als "rijzende ster", zowel op het strand als in de spotlights.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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