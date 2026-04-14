Waarom is het gespierde figuur van deze prima ballerina zo fascinerend?

De Zuid-Afrikaanse danseres en choreografe Oti Mabuse maakte een verbluffende indruk op de Olivier Awards van 2026 met een silhouet dat werd geaccentueerd door een gestructureerde jurk. Haar aanwezigheid op de rode loper onderstreepte de veranderende representatie van het lichaam in dans en podiumkunsten.

Een opvallende verschijning bij de Olivier Awards van 2026.

Oti Mabuse was aanwezig bij de Olivier Awards in de Royal Albert Hall in Londen, een jaarlijkse ceremonie ter ere van Britse theaterproducties en kunstenaars. Voor de gelegenheid koos ze een korte, oranje jurk in korsetstijl met een duidelijke structuur en een sculpturale halslijn. De aansluitende snit accentueerde haar strakke figuur. De Olivier Awards, die in 1976 in het leven werden geroepen, zijn een belangrijk evenement op de Britse culturele kalender en brengen vooraanstaande figuren uit de theater-, dans- en entertainmentwereld samen.

Een evolutie van esthetische representaties

Door de jaren heen zijn de esthetische normen die met dans en performance worden geassocieerd, geëvolueerd, waardoor er meer diversiteit in lichaamstypes is ontstaan. Het atletische lichaam wordt nu gezien als verenigbaar met een "elegant en expressief imago". Publieke optredens van gerenommeerde dansers dragen bij aan deze evolutie, door figuren te tonen die de fysieke realiteit van hun artistieke praktijk weerspiegelen. Deze evolutie maakt deel uit van een bredere context waarin performance en fysieke bekwaamheid steeds meer worden erkend als essentiële elementen van artistieke expressie.

Uiteindelijk illustreert Oti Mabuse's verschijning bij de Olivier Awards van 2026 perfect de transformatie van esthetische codes in de wereld van dans en entertainment. Door een fysiek te tonen dat tegelijkertijd gespierd, expressief en elegant is, draagt ze bij aan het herdefiniëren van schoonheidsnormen, die nu steviger verankerd zijn in de fysieke realiteit en artistieke prestaties.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
De 60-jarige actrice Elizabeth Hurley poseert in een strandoutfit geïnspireerd op de zee.
Kendall Jenner verrast op Coachella met een minimalistische look.

