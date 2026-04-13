Op 62- en 74-jarige leeftijd bootsen ze een iconische foto van Kylie Jenner en acteur Timothée Chalamet na.

Een recente Instagram-post trok veel aandacht nadat de Amerikaanse actrice Lisa Rinna en acteur Harry Hamlin een foto nabootsten die toegeschreven werd aan Kylie Jenner en Timothée Chalamet. Het duo gaf een eigenzinnige draai aan de afbeelding, wat online tot talloze reacties leidde.

Een omslag geïnspireerd op een veelbesproken foto.

Lisa Rinna en Harry Hamlin deelden een reeks foto's die ze maakten tijdens een vakantie aan zee. Het stel liet zich inspireren door een foto van Kylie Jenner en Timothée Chalamet en nam een vergelijkbare pose aan in het water. Op de gepubliceerde foto's draagt Lisa Rinna een zwarte bikini, terwijl Harry Hamlin een zwarte korte broek draagt, in een opzettelijk humoristische setting.

Een bericht dat internetgebruikers aan het lachen maakte.

Het Instagrambericht lokte talloze reacties uit, met name van vrienden en familie van het stel, maar ook van internetgebruikers die de onverwachte aard van de foto prezen. Het bericht verspreidde zich snel via sociale media en wakkerde de discussie aan over deze onverwachte hereniging.

Een verwijzing naar een foto waar online veel over is gereageerd.

De foto's van Kylie Jenner en Timothée Chalamet hadden al veel aandacht getrokken toen ze op sociale media werden gedeeld. Deze beelden wakkerden de media-aandacht voor het stel verder aan. De herinterpretatie door Lisa Rinna en Harry Hamlin laat zien hoe bepaalde beelden snel culturele iconen worden, die vaak worden toegeëigend of hergebruikt.

Lisa Rinna en Harry Hamlin zijn sinds 1997 getrouwd en delen regelmatig momenten uit hun dagelijks leven op sociale media. Het acteurskoppel heeft al naam gemaakt met posts waarin humor en verwijzingen naar de populaire cultuur samenkomen. Hun relatie duurt al meer dan dertig jaar, een feit dat vaak wordt vermeld in profielen die aan het duo zijn gewijd.

De viraliteit van bepaalde beelden draagt er zo aan bij dat andere publieke figuren ze overnemen. Dit fenomeen illustreert de snelle verspreiding van visuele referenties in de digitale wereld. Publicaties geïnspireerd op bekende beelden dragen bij aan de creatie van content die eerbetoon en humor combineert.