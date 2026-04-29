Retro glamour: de Britse zangeres Lily Allen maakt een opvallende modecomeback.

De Britse zangeres, muzikante en actrice Lily Allen is terug op het podium en in de schijnwerpers. Momenteel is ze op wereldtournee met haar "Lily Allen: Performs West End Girl"-show en maakt de Britse zangeres indruk met zowel haar stijl als haar muziek. Ze presenteert retro-chique podiumoutfits die direct de aandacht trekken op sociale media.

Een wereldtournee na een daverende muzikale comeback.

De "Lily Allen: Performs West End Girl"-tour (haar vijfde concerttournee) ging van start op 2 maart 2026 in Glasgow en zal tot november 2026 door het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Ierland en Australië reizen. Lily Allen voert haar vijfde studioalbum, "West End Girl", dat op 24 oktober 2025 is uitgebracht, integraal en in de juiste volgorde uit. Een duidelijk succesvolle gok: op 14 april in New York verkocht ze Radio City Music Hall volledig uit voor een publiek dat voornamelijk bestond uit millennials die met een glimlach op hun gezicht naar huis gingen.

Een retro-look die veel reacties op sociale media uitlokte.

Tijdens een aantal concerten van haar Amerikaanse tournee verscheen Lily Allen in een tweedelig ensemble met een uitgesproken vintage uitstraling. Een lichtbruin hemdje, versierd met crèmekleurig bloemenkant bij de halslijn en een klein strikje in het midden, werd gecombineerd met een hooggetailleerd geel geribbeld gebreid minirokje en bijpassende hakken. Met haar lange bobkapsel in een hoge paardenstaart en minimale make-up liet ze het kledingstuk de hoofdrol spelen – een les in ingetogen elegantie die de visuele impact maximaliseert.

Op een andere foto draagt Lily Allen dezelfde top, ditmaal onder een witte fluwelen kimono met verenversiering en manchetten, gecombineerd met een gedeeltelijk zichtbare crèmekleurige kanten rok en beige sandaaltjes met bandjes. Een lichtroze bril met dun montuur maakte de look compleet, die zich ergens tussen een pin-up uit de jaren 50 en de heldin van een Britse romantische komedie uit de jaren 90 bevindt.

Lily Allen speelt West End Girl in het Orpheum Theatre. 📸 (Emma McIntyre/Getty) pic.twitter.com/1szbpmadqg — JumpTrailers (@JumpTrailers) 28 april 2026

Billboard en Variety zijn gecharmeerd.

Billboard, het Amerikaanse weekblad dat volledig is gewijd aan de muziekindustrie, prees het optreden van Lily Allen in New York en merkte op dat, ondanks de afwezigheid van haar oude hits, het hele publiek overtuigd was, wat bewijst dat "West End Girl" live de verwachtingen waarmaakt.

Het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety omschreef de show als "vol vrouwelijke woede en theatraliteit, waarbij de outfits zowel verhalende kostuums als stilistische statements worden." Volgende halte: Madison Square Garden in New York, 3 september 2026.

Kortom, Lily Allen is allesbehalve "gewend aan beroemdheid"—zoals ze ironisch genoeg zingt in "Dallas Major". Met haar album "West End Girl" en podiumlooks die net zoveel aandacht trekken als de muziek, bevestigt ze een triomfantelijke terugkeer op alle fronten.