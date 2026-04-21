"Ik leefde in een nachtmerrie": een actrice uit Bridgerton doorbreekt haar stilte over haar mentale gezondheid.

De Britse actrice Ruby Barker, bekend van haar rol in de serie "Bridgerton", heeft besloten openhartig te zijn over een moeilijke realiteit. In een zeer persoonlijk bericht op Instagram besprak ze de zichtbare effecten van haar behandeling voor een bipolaire stoornis op haar lichaam.

"Soms haat ik mezelf in de spiegel."

Ruby Barker deelde een video vanuit de sportschool, waarin ze zichzelf filmde op een loopband en een weegschaal liet zien die 112,5 kg (240 lbs) aangaf. In het onderschrift legt ze uit dat dit gewicht een direct gevolg is van acht maanden medicatie voor haar bipolaire stoornis, en noemt deze lichamelijke verandering "medische gewichtstoename". "Velen van jullie kennen mijn verhaal en de strijd die ik heb gevoerd met mijn bipolaire stoornis. Dit is het fysieke gevolg van acht maanden behandeling – en eerlijk gezegd brengt het een hele nieuwe mentale uitdaging met zich mee", schreef ze.

De actrice probeerde de moeilijkheid van haar situatie niet te bagatelliseren. Ze bekende dat ze sommige dagen een hekel had aan zichzelf in de spiegel, gevangen in een spiraal van vergelijkingen met haar vroegere lichaam of met anderen. "Het kan voelen als een ware nachtmerrie, en het verdwijnt niet zomaar van de ene op de andere dag," erkende ze, waarna ze mensen aanspoorde om geduldig met zichzelf te zijn. Ze bedankte ook haar partner, Oliver, voor zijn steun gedurende dit hele proces.

Iets waar volgens mij niet genoeg over gesproken wordt, is hoe moeilijk het is om met gewichtstoename door medicatie om te gaan. Nou ja... hier ben ik dan. Velen van jullie kennen mijn verhaal en de strijd die ik heb geleverd met mijn bipolaire stoornis. Dit is het fysieke gevolg van acht maanden behandeling – en eerlijk gezegd heeft het een hele nieuwe mentale uitdaging met zich meegebracht. Hoera 🙃 Ik doe wat ik kan en ik ben dankbaar dat Oliver me hierin steunt. Wens me alsjeblieft succes op deze reis, want het is niet makkelijk. Ik leef echt mee met iedereen die worstelt met zijn of haar gewicht – de vergelijkingen, de spiegel, de constante mentale ruis. Sommige dagen haat ik wat ik zie en kan ik niet stoppen mezelf te vergelijken met mijn vroegere zelf of met anderen. Het kan voelen als een levende nachtmerrie en het lost zich niet van de ene op de andere dag op. Maar om positief te blijven: vandaag is mijn vierde dag zonder e-sigaret en ik voel de voordelen al tijdens mijn cardio. Stapje voor stapje.

Twee psychotische episodes sinds Bridgerton.

Ruby Barker had in 2022 al haar stilte doorbroken en onthuld dat ze twee psychotische episodes had meegemaakt, waarvan de eerste vlak na de opnames van het eerste seizoen van "Bridgerton". "Ik heb het moeilijk gehad sinds Bridgerton, dat is de waarheid. Ik was echt niet goed. Ik lag in het ziekenhuis", zei ze destijds. Later werd bij haar een bipolaire stoornis vastgesteld, die ze omschreef als "een innerlijke woede gevoed door intergenerationeel trauma".

Netflix en Shondaland in het vizier.

Hoewel Ruby Barker in 2022 Netflix nog bedankte voor het 'redden van haar leven' door haar een rol te geven, heeft ze sindsdien haar mening herzien. In een podcast van de Universiteit van Oxford beschuldigde ze het streamingplatform en productiebedrijf Shondaland ervan nooit contact met haar te hebben opgenomen na haar zenuwinzinkingen.

Ze benadrukte ook de pijnlijke paradox van het spelen van een verstoten en geïsoleerd personage – Marina Thompson – terwijl ze zich zelf achter de schermen in de steek gelaten voelde. "Toen ik een week na de opnames van seizoen 1 in het ziekenhuis belandde, werd dat erg geheim gehouden, omdat de serie op het punt stond uitgezonden te worden," vertelde ze.

Ondanks de aangrijpende aard van haar verhaal, sloot Ruby Barker haar bericht af met een hoopvolle noot. Ze vertelde dat ze al "vier dagen niet meer vapete" en dat haar "conditie was verbeterd". "Stap voor stap", concludeerde ze. In de reacties betuigden haar volgers haar overweldigende steun en bedankten haar ervoor dat ze het gesprek over de vaak over het hoofd geziene bijwerkingen van psychiatrische medicatie had aangekaart.