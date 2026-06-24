Zendaya maakte een opvallende verschijning in een jurk met franjes, samen met haar vriend.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

De Amerikaanse actrice en producente Zendaya maakte zeker indruk tijdens haar laatste publieke optreden. Samen met haar vriend, acteur Tom Holland, woonde ze een fotomoment bij voor de film "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid. Het was een opmerkelijke verschijning, vooral omdat het doorgaans zeer discrete stel voor het eerst in vijf jaar weer samen op de rode loper van een Spider-Man-film verscheen.

Een zwarte jurk met franjes

Voor de gelegenheid koos Zendaya voor de tijdloze elegantie van de little black dress – met een moderne twist. Haar versie, met een split aan de zijkant, had een franjezoom die subtiel deed denken aan een spinnenweb, een speelse knipoog naar het universum van de film. Ze maakte haar look compleet met een strakke, wet-look haarstijl en sprankelende oorbellen. Een look die zowel ingetogen als verfijnd was, geheel in lijn met haar status als mode-icoon.

Een perfect op elkaar afgestemd duo

Naast haar droeg ook Tom Holland een stijlvolle outfit die perfect bij het thema paste. De acteur droeg een zwart pak – jasje, broek en stropdas – met een felrood overhemd, wat een hint gaf naar een donkerder karakter voor zijn personage. Hand in hand presenteerde het stel een intiem en perfect op elkaar afgestemd beeld dat de fans meteen wist te charmeren.

Een nieuw hoofdstuk in de saga.

Deze verschijning markeert de aftrap van de promotiecampagne voor "Spider-Man: Brand New Day", de vierde film in de saga die de twee acteurs, die elkaar op deze set ontmoetten, weer samenbrengt. De film, waar fans wereldwijd naar uitkijken, is een nieuw keerpunt voor de franchise en bevestigt bovendien de hechte band tussen een stel dat evenveel aandacht krijgt van het publiek als dat ze hun privacy beschermen.

Met haar zwarte jurk met franjes en elegante uitstraling bewees Zendaya opnieuw haar onberispelijke gevoel voor stijl, terwijl ze een kostbaar moment deelde met haar partner. Haar verschijning, die knipoogjes naar de film combineerde met ingetogen elegantie, zal ongetwijfeld een van de meestbesproken momenten van het jaar worden.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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