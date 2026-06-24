In een bodysuit met korset en een metallic jasje durft zangeres Kesha een gewaagde look te creëren.

De Amerikaanse zangeres Kesha is nooit bang geweest om risico's te nemen op het podium. Ze deelde via Instagram een glimp van een van haar concertoutfits van haar "Freedom Tour". De outfit bestond uit een korsetachtig bodysuit en een metallic jasje, een uitgesproken rock-'n-roll-look die haar fans in vervoering bracht.

Een rock- en metallic look.

Voor dit concert op het Bonnaroo Festival in Manchester, Tennessee, koos Kesha voor een opvallende podiumoutfit. Ze droeg een bodysuit in korsetstijl met daaroverheen een metallic roze bikerjack met glinsterende details. Beige netkousen maakten de outfit compleet. Los haar en make-up maakten deze uitgesproken rocklook af, perfect voor het podium.

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Een sterke podiumesthetiek

Deze look zal niemand verbazen die Kesha kent. Sinds haar debuut heeft de artiest een flamboyante stijl ontwikkeld, waarin pailletten, metallic stoffen en een rock-'n-roll-spirit samenkomen. Op het podium belichaamt ze dit krachtige imago volledig, waardoor elke outfit een integraal onderdeel van haar optreden vormt. Deze consistentie heeft haar artistieke identiteit door de jaren heen helpen vormgeven.

Onderweg met de "Freedom Tour"

Deze verschijning maakt deel uit van haar huidige tournee, de achtste uit haar carrière. Na de eerste reeks concerten in de Verenigde Staten bereidt Kesha zich voor op een reis naar Europa voor verschillende optredens in juli in Ierland en Engeland. Deze tournee bevestigt haar podiumpresentatie en haar talent voor spectaculaire shows. Het is dan ook geen verrassing dat haar outfit een golf van enthousiaste reacties van haar fans teweegbracht.

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Een kunstenaar die trouw is aan zichzelf.

Kesha, die meer dan vijftien jaar geleden doorbrak, heeft zich gevestigd als een van de meest unieke figuren in de pop-rockscene. Tussen aanstekelijke hits en een vrijgevochten imago is ze altijd haar vrijheid blijven uitdragen – een thema dat zelfs terug te vinden is in de naam van haar tournee.

Met haar korset-bodysuit en metallic jasje maakt Kesha een verschijning die perfect haar imago weerspiegelt: rock en zelfverzekerd. Trouw aan haar stijl bewijst ze eens te meer dat het podium voor haar de ideale plek is om haar unieke esthetiek tot uiting te brengen. Een gegarandeerde manier om haar trouwe fans te verrassen.