Op 35-jarige leeftijd durft Margot Robbie een jurk met een "plastic" effect te dragen.

Aan de vooravond van de langverwachte release van Emerald Fennells film "Wuthering Heights" staat Margot Robbie opnieuw in de schijnwerpers, dit keer in de modewereld. De Australische actrice en producente verscheen in een doorschijnende jurk met een "plastic"-effect, een knipoog naar het futuristische universum van Thierry Mugler. Deze look, ergens tussen een kunstwerk en een haute couture-fantasie, heeft modefans al weten te bekoren.

Een look die elegantie en artistieke durf combineert.

De bewuste jurk, ontworpen door Oscar-winnende kostuumontwerpster Jacqueline Durran, is geïnspireerd op een pin-upfoto uit de jaren 50 van een vrouw die in cellofaan is gewikkeld, als een geschenk. Margot Robbie draagt hier een jurk waarvan de taille wordt geaccentueerd door een breed roze lint dat in een knoop is gebonden, terwijl een volumineuze, zwierige rok het geheel een bijna etherische uitstraling geeft.

Jacqueline Durran noemt onder haar inspiratiebronnen ook een doorschijnende plastic jurk van Thierry Mugler (lente-zomer 1996), een symbool van sculpturale en avant-gardistische vrouwelijkheid. Het doel? Cathy, het personage gespeeld door Margot Robbie, tot een "offer" maken – een wezen dat zowel kwetsbaar als magnetisch is, in het hart van de tragische passie die "Wuthering Heights" aandrijft.

Emerald Fennells visie: gotische romantiek en moderniteit.

Na "Promising Young Woman" en "Saltburn" levert Emerald Fennell een losse, surrealistische bewerking van Emily Brontë's roman af. De regisseur probeert de 19e eeuw niet getrouw na te bootsen, maar legt de nadruk op kostuums die de rauwe emoties van de personages overbrengen.

Margot Robbie speelt Cathy, terwijl Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) tegenover haar de rol van Heathcliff vertolkt. De actrice vertelde aan British Vogue dat de film "een groots, intens liefdesverhaal zou worden, zoals we dat niet meer hebben gezien sinds 'The Notebook' of 'The English Patient'." Met deze look belichaamt Margot Robbie de filosofie van Emerald Fennell: een emotionele én esthetische reactie oproepen.

Margot Robbie verstevigt opnieuw haar status als hedendaags icoon. Haar jurk met 'plastic-effect', een hommage aan Mugler en een manifest van artistieke expressie, heeft zich al gevestigd als een van de symbolen van de herinterpretatie van 'Wuthering Heights'. Deze look, balancerend tussen droom en provocatie, bevestigt dat Margot Robbie in 2026 nog steeds de ultieme muze is van mode en onafhankelijke cinema.