Omdat ze "te oud" wordt bevonden om strandkleding te modelleren, reageert ze openhartig op de kritiek.

Lichaamspositief
Léa Michel
@bethennyfrankel / Instagram

De Amerikaanse ondernemer, televisiepersoonlijkheid en auteur Bethenny Frankel laat zich niet door kritiek leiden. Op 55-jarige leeftijd liep ze mee in de Sports Illustrated Swimsuit Runway Show in Miami Beach. Geconfronteerd met opmerkingen over haar leeftijd en uiterlijk, koos ze ervoor om oprecht en vol zelfvertrouwen te reageren.

Een vertrouwensband die geen validatie vereist.

Toen sommige internetgebruikers haar plek op de catwalk in twijfel trokken, koos Bethenny Frankel ervoor om eenvoudig te reageren in plaats van zichzelf te verdedigen. In een video die ze op TikTok plaatste , legde ze (in het Engels) uit dat ze niet probeerde te voldoen aan de traditionele normen van de modellenwereld.

Haar doel? Zichzelf zijn en volop van de ervaring genieten. Ze geeft toe dat ze tijdens haar eerste deelname aan de show niet veel aandacht besteedde aan haar leeftijd, totdat ze de controverse ontdekte die het op sociale media teweegbracht. Dit weerhield haar er echter niet van om vol enthousiasme over de catwalk te blijven lopen.

Een "echt" lichaam claimen

Naast opmerkingen over haar leeftijd, ging de vrouw van in de vijftig ook in op kritiek op haar lichaamsbouw. Haar boodschap is duidelijk: ze omarmt een natuurlijk lichaam en een meer vredige relatie met haar welzijn. Ze heeft niets met diëten of intensieve trainingen te maken en legt uit dat ze een balans heeft gevonden die bij haar past. Een persoonlijke reis die ze in de loop der jaren heeft afgelegd, na een periode waarin haar relatie met voeding en lichaamsbeweging gecompliceerder was.

Deze uitspraak benadrukt een vrediger kijk op het lichaam, waarbij authenticiteit voorrang krijgt boven het nastreven van perfectie. Het is een boodschap die weerklank vindt bij veel mensen die de onrealistische verwachtingen beu zijn.

Een bijzonder moment gedeeld met dierbaren.

Tijdens het evenement in het W South Beach verscheen Bethenny Frankel meerdere keren op het podium in verschillende outfits. Dit jaar ontving ze van het gerenommeerde tijdschrift de titel "Rookie", een onderscheiding die haar entree in de modewereld markeert. In het publiek kon ze rekenen op de steun van haar dierbaren. Haar partner zat op de eerste rij en keek vol trots toe hoe ze haar zelfvertrouwen tentoonspreidde.

Door openlijk op kritiek te reageren, transformeert Bethenny Frankel een controverse over leeftijd en uiterlijk in een krachtig pleidooi voor zelfacceptatie. Haar houding herinnert ons eraan dat er geen leeftijdsgrens is om je goed te voelen over jezelf, jezelf vrij te uiten of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met deze opvallende verschijning brengt ze een eenvoudige maar krachtige boodschap over: zelfvertrouwen hangt niet af van een getal op een identiteitskaart of van een uniek figuur.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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