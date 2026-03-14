Ondanks de kritiek weigert dit model haar doorlopende wenkbrauw af te scheren.

In de mode-industrie zijn schoonheidsidealen sterk vastgelegd. Sommige modellen kiezen er tegenwoordig voor om deze normen te doorbreken. Dit is het geval bij Sophia Hadjipanteli, een model dat haar unibrow volledig omarmt, ondanks herhaalde kritiek op sociale media.

Een doorlopende wenkbrauw die een kenmerk werd.

De Cypriotisch-Amerikaanse Sophia Hadjipanteli verwierf bekendheid in de modewereld dankzij één opvallend detail: haar dikke, doorlopende wenkbrauw. In een wereld die vaak gekenmerkt wordt door perfect gladgestreken gezichten en strenge esthetische normen, valt deze keuze direct op.

Op haar sociale media, waar ze een grote schare volgers heeft, deelt het model regelmatig foto's van fotoshoots, modeshows en momenten uit haar dagelijks leven. Haar unibrow wordt nooit verborgen of veranderd; integendeel, ze omarmt het volledig als onderdeel van haar identiteit. Voor haar is dit fysieke kenmerk geen "fout" die gecorrigeerd moet worden, maar een natuurlijk karaktertrek die ze juist viert.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door sophia ☠️🧿🪩🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Je eigen unieke eigenschappen bevestigen in het licht van kritiek.

Deze keuze blijft online niet altijd onopgemerkt. Onder haar berichten aarzelen sommige internetgebruikers helaas niet om haar ongevraagde opmerkingen of adviezen te sturen, waarin ze haar aanmoedigen om haar unibrow te epileren.

Model Sophia Hadjipanteli blijft standvastig in haar keuze: ze houdt het gewoon omdat ze ervan houdt. In plaats van externe goedkeuring te zoeken, benadrukt ze dat ze haar eigen comfort en haar visie op schoonheid voorrang geeft. In verschillende interviews heeft ze zelfs verteld dat ze bijzonder agressieve berichten, waaronder bedreigingen, heeft ontvangen. Desondanks blijft ze vol zelfvertrouwen haar uiterlijk tonen en weigert ze zich door kritiek te laten beïnvloeden.

Een beweging om natuurlijke wenkbrauwen te vieren.

Naast haar persoonlijke stijl lanceerde Sophia Hadjipanteli ook een initiatief op sociale media: de #UnibrowMovement. Deze beweging moedigt mensen aan om hun natuurlijke wenkbrauwen te omarmen, ongeacht hun vorm of dichtheid. Het idee is simpel: iedereen eraan herinneren dat schoonheid niet door trends bepaald zou moeten worden. De hashtag kreeg al snel een online community. Duizenden gebruikers begonnen hun eigen foto's te delen, hun natuurlijke kenmerken te vieren en de druk van schoonheidsidealen te verwerpen.

Voor haar fotoshoots gaat Sophia Hadjipanteli soms nog een stapje verder door haar wenkbrauw in felle kleuren te kleuren. Een creatieve manier om dit fysieke detail om te toveren tot een waar artistiek kenmerk.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door sophia ☠️🧿🪩🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Een carrière waarin je je unieke talenten kunt bewijzen, kan aantrekkelijk zijn.

In tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, heeft deze esthetische keuze haar carrière niet belemmerd; integendeel. Model Sophia Hadjipanteli, die wordt vertegenwoordigd door het modellenbureau Premier Model Management, heeft samengewerkt met diverse internationale merken en projecten.

In een branche die steeds diverser wordt, blijkt haar zogenaamde unieke uiterlijk zelfs een troef te zijn. Ze belichaamt een nieuwe generatie modellen die verschillende gezichten en sterke identiteiten omarmen. Deze aanpak sluit ook aan bij een bredere body positivity-beweging, die als doel heeft lichamen en gezichten te vieren zoals ze zijn.

Vertrouwen opgebouwd sinds de kindertijd.

Dit zelfvertrouwen is niet toevallig ontstaan. Sophia Hadjipanteli legt vaak uit dat haar grootmoeder een cruciale rol heeft gespeeld in de vorming van haar zelfbeeld. Van jongs af aan moedigde haar grootmoeder haar aan om trots te zijn op haar afkomst en uiterlijk. Deze opvoeding, gebaseerd op zelfacceptatie, stelde haar in staat een sterk gevoel van zelfvertrouwen te ontwikkelen. In de huidige, open wereld van mode en sociale media, dient deze basis als een waar schild tegen kritiek.

Door haar unibrow te omarmen, biedt Sophia Hadjipanteli een ander perspectief op schoonheid. Haar boodschap is duidelijk: fysieke verschillen hoeven niet per se gecorrigeerd of uitgewist te worden. Ze kunnen ook unieke kenmerken, stijlelementen of zelfs bronnen van trots worden. En in een wereld waarin gezichten al lang gehomogeniseerd zijn, spreekt deze vrijere en meer inclusieve visie een groeiend aantal mensen aan.