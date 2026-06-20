Deze actrice met een maatje meer laat ons zien dat een fictieve heldin ook rondingen kan hebben.

Terwijl Hollywood slankheid blijft promoten en schoonheidsidealen blijft aanscherpen in plaats van ze te versoepelen, verhogen sommige actrices de gemiddelde lengte op de set. De Ierse actrice Nicola Coughlan is wereldwijd bekend van "Bridgerton", maar een van haar collega's zet zich ook in voor meer inclusieve films: Megan Stalter. Ontdekt in de Netflix-serie "Too Much", waarin ze een ietwat excentriekere versie van zichzelf speelt, brengt ze rondingen weer in de schijnwerpers.

Megan Stalter, de rijzende ster in "Too Much"

Onder de felle lichten van filmsets is slankheid een belangrijk selectiecriterium. Volgens castingoproepen moet je prominente sleutelbeenderen, zichtbare botten en een BMI die grenst aan ondergewicht hebben om hoofdrollen te bemachtigen. Dit is het typische profiel dat regelmatig op het scherm wordt getoond: dat van een slanke vrouw zonder een grammetje vet. In deze Hollywood-"sterrensilhouetten" wordt vet alleen in het decolleté getolereerd.

De afgelopen maanden, met de opkomst van Ozempic en de afname van de zelfacceptatiebeweging, hebben verschillende bekende actrices hun gewichtsverlies als een persoonlijke prestatie gepresenteerd. Rebel Wilson, ooit geprezen als een icoon van body positivity en uitgeroepen tot de officiële vertegenwoordigster van vrouwen met rondingen in de filmwereld, is bezweken voor deze druk om dun te zijn, vermomd als een "esthetische trend". Actrices met zogenaamd "vollere" figuren, die weigeren genoegen te nemen met een simpele appel als maaltijd en zichzelf te transformeren om een rol te bemachtigen, worden gereduceerd tot stereotiepe personages: de "grappige beste vriendin", de "onhandige vrouw" of het "gekwelde personage" wiens hele verhaal draait om haar gewicht. Deze troostprijzen zeggen veel over de alomtegenwoordige fatfobie.

In "Too Much" is Megan Stalter juist de hoofdrolspeelster in een progressieve romantische komedie, die ver afstaat van de gebruikelijke idyllische verhalen. Haar liefdesverhaal wordt niet als uitzonderlijk of onwaarschijnlijk gepresenteerd vanwege haar uiterlijk. Ze is simpelweg een volwaardige romantische heldin, maar dan onconventioneler en authentieker dan haar voorgangers in dit zoetsappige genre. Haar figuur, met rondingen die Hollywood doorgaans laat zien, is in feite geen probleem.

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Ze speelt rollen die in Hollywood bijna nooit voorkomen.

Hoewel Megan Stalter schittert in de film "Too Much" en ernaar streeft het publiek kennis te laten maken met een lichaam dat vaak als "abnormaal" wordt beschouwd, werd ze voor het eerst bekend bij het grote publiek door de HBO-serie "Hacks". Daarin maakt ze een opvallende verschijning als Kayla Schaefer, een excentrieke assistente die de carrière van een tanende stand-upcomedian begeleidt.

De actrice voelt zich volkomen op haar gemak in deze rollen van luide, expressieve en zelfverzekerde vrouwen. Dit is geen acteren, maar haar natuurlijke temperament. Aandacht trekken gaat haar moeiteloos af en ze hoeft geen moeite te doen om de mensen om haar heen te boeien. Megan Stalter is een vrije geest in de filmindustrie en een stralend voorbeeld van zelfvertrouwen; ze is het absolute tegendeel van het woord 'complex'.

De heldinnen die ze in haar werk tot leven brengt, zijn deze alter ego's, maar dan in uitvergrote versies. Ze vertoont dan ook verschillende overeenkomsten met de toepasselijk genaamde "Jess", het hart en de ziel van de serie "Too Much" van Lena Dunham. De protagonist draagt, in tegenstelling tot wat stylisten voorschrijven, felle kleuren, kitscherige patronen in overvloed en maximalistische outfits die een schril contrast vormen met de opgelegde ingetogenheid.

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Ze weigert van haar lichaam een probleem te maken.

In het echte leven trekt Megan Stalter zich ook niets aan van het oordeel van anderen. Ze heeft zo'n sterk zelfvertrouwen dat ze zich nooit "te veel" of "niet genoeg" voelt. Ze belichaamt alles wat de maatschappij vrouwen van haar postuur ontmoedigt: indrukwekkend, zelfverzekerd, vol verbeelding en bovenal inspirerend. "Ik heb zoveel geluk dat ik van mijn grote billen houd," vertelde ze aan Glamour US , trots op haar figuur, dat anders door de filmindustrie wordt afgekeurd.

Megan Stalter profileert zich niet als een traditionele body positivity- activiste. Toch zet ze zich, ondanks zichzelf, in voor lichaamsdiversiteit in een zeer selectieve industrie die dunheid nog te vaak gelijkstelt aan elegantie en rondingen aan verwaarlozing. Terwijl de filmwereld geen compromissen sluit als het gaat om "extra kilo's" en "gewichtsschommelingen", verzet Megan Stalter zich tegen deze tirannie van het uiterlijk met haar ontwapenende gevoel voor humor.

In de serie "Too Much" speelt Megan Stalter samen met Emily Ratajkowski, de belichaming van het vrouwelijke ideaal, wat het verhaal nog symbolischer maakt. Want de cast zou divers moeten zijn qua lichaamsbouw, niet slechts één type.