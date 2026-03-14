Als kind werd ze als "te dik" beoordeeld, maar nu kijkt ze terug naar haar foto's en stelt ze vragen bij die kritiek.

Katrin W (@kiki_cooks_fit), een in Zwitserland woonachtige moeder van drie, deelt een aangrijpend verhaal door terug te blikken op foto's uit haar kindertijd en de terugkerende kritiek op haar gewicht, die ze al vanaf jonge leeftijd te horen kreeg, ter discussie te stellen.

Foto's die een ander verhaal vertellen.

In een virale Instagram-reel die meer dan 3,5 miljoen keer is bekeken, zet de vrouw van in de veertig foto's van zichzelf als klein meisje en als tiener naast elkaar: een lachend, gewoon kind, ver verwijderd van het vertekende beeld dat haar altijd was voorgehouden. "Er werd me altijd verteld dat ik al te dik was... en toen vond ik deze foto's," schrijft ze in haar video. Als ze goed kijkt, ziet ze een opgroeiend meisje, volkomen "normaal", en niet het "overgewicht" dat haar jarenlang was toegedicht.

Een aanhoudende en verwoestende boodschap aan het gezin.

Katrin W (@kiki_cooks_fit) vertelde aan Newsweek dat haar ouders, die doordrenkt waren van de dieetcultuur van de jaren 90, haar constant vertelden dat ze "te veel" was en zichzelf in bedwang moest houden, ook al spraken haar foto's dit tegen. Zelfs nu, geconfronteerd met dit visuele bewijs, lopen de rechtvaardigingen uiteen, maar de onderliggende boodschap blijft: haar lichaam was "een probleem dat moest worden aangepakt". Zonder beschuldigingen te uiten, plaatst ze deze conditionering in de context van een tijdperk dat geobsedeerd was door de slankheid van supermodellen en dieetmagazines.

Blijvende gevolgen voor de verbinding met het lichaam

Die eerste woorden legden de basis voor een eetstoornis die later, na een trauma en een toxische relatie, de kop opstak en leidde tot gewichtsschommelingen en mislukte diëten. Haar eigen moeder, hoewel slank, bekritiseerde zichzelf voortdurend en gaf dit negatieve zelfbeeld door. Katrin, nu zelf moeder, verwerpt deze cyclus en pleit ervoor dat kinderen opgroeien zonder zich 'gebrekkig' te voelen.

Solidariteitsreacties en collectief bewustzijn

Er stromen reacties binnen van vrouwen die soortgelijke ervaringen delen: "Ik vind dit zo triest, je was nog maar een baby." Anderen spreken over de waanzin van de ouderlijke obsessie met gewicht. De getuigenis van Katrin W. (@kiki_cooks_fit) klinkt dan ook als een oproep om stereotypen te doorbreken voordat ze een hele generatie definiëren.

Door haar jeugdfoto's te vergelijken met oordelen uit het verleden, onthult Katrin W (@kiki_cooks_fit) een simpele waarheid: ze was nooit "te veel". Haar verhaal moedigt ouders aan om hun kinderen een jeugd te bieden die vrij is van druk rondom het lichaamsbeeld, zodat elk kind zich helemaal zichzelf kan voelen.