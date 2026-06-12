Tijdens het concert van Ariana Grande wist deze danseres met een maatje meer de aandacht van het publiek te trekken.

Ariana Grande is momenteel op tournee in de Verenigde Staten, en tijdens een van haar optredens stal een danseres de show. Op de achtergrond van het podium stond een vrouw die de choreografie voor de nummers van de meervoudig bekroonde ster verzorgde, maar onbedoeld werd zij de hoofdattractie. Een fan ging op zoek naar deze diva met haar betoverende heupbewegingen en magnetische uitstraling. En deze mysterieuze danseres met een maatje meer heeft zich gemeld.

Wanneer het optreden van een plus-size danser iconisch wordt.

Na een pauze van zeven jaar keerde Ariana Grande onlangs terug naar het podium met een triomfantelijke comeback. Haar fans, liefkozend "Arianators" genoemd, konden het talent van hun idool opnieuw beleven tijdens haar "Eternal Sunshine Tour", die op 6 juni van start ging. Tijdens een van de eerste shows vergaten ze echter al snel de ster van deze "reünie"-show, te druk bezig met het bewonderen van de fysieke prestaties van een van de dansers in de groep.

Deze 'ondersteunende' artiest, ingehuurd om het podium in vuur en vlam te zetten en het ritme te bepalen voor Ariana Grandes show, bleef niet lang in de schaduw. Ze werd vastgelegd door een euforische fan en is te zien hoe ze de muziek intens beleeft. Met een konijnenmasker over haar ogen – de kenmerkende stijl van de zangeres – vurige haren en een zelfverzekerde uitstraling , voegt deze danseres een vleugje flair toe aan de gebruikelijke cast. Op slechts enkele centimeters van de ster voert ze suggestieve bewegingen uit rond een collega in een satijnen outfit. Getransformeerd door de tekst van "The Boy is Mine", een hit die klinkt als een hymne aan de liefde en vrouwelijke empowerment, wordt ze letterlijk bezeten door de verzen.

Deze video, die als noodkreet op sociale media werd geplaatst, raakte de harten van 400.000 internetgebruikers, die haar statige gebaren en aanstekelijke zelfvertrouwen bewonderden. De danseres, verre van een figurant of een simpel visueel element, gaf gehoor aan deze oproep, en haar naam is Amanda LaCount . En dit is niet haar eerste keer: ze heeft een indrukwekkend cv.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Chuy Gonzalez (@chuygonzalezsandoval)

Een danseres die zeer gewild is bij de grootste sterren ter wereld.

Deze danseres, wier identiteit tot deze online onthulling onbekend was, geniet internationale faam, en haar optreden voor Ariana Grande is slechts een van de hoogtepunten in haar ongelooflijke carrière. Het is slechts een klein inkijkje in haar vak, dat meer is dan alleen een passie. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Amanda LaCount al een indrukwekkende lijst met prestaties op haar naam staan.

Deze in Colorado geboren artieste, die haar carrière begon in lokale musicals, stond op de achtergrond bij Rihanna's "Savage X Fenty" modeshow, was de frontvrouw van Lizzo's optreden op Coachella en opende de Emmy Awards. Ze heeft het podium gedeeld met enkele van de grootste namen in de muziekwereld, waaronder Ozuna en Meghan Trainor. Ook haar memorabele verschijningen in de videoclips van Lady Gaga's "Stupid Love" en Katy Perry's "Swish Swish" zijn een feit. Dansen op slechts enkele centimeters van Ariana Grande was dan ook de logische volgende stap in deze schitterende carrière, de ultieme erkenning van haar virtuositeit.

Het verdedigen van lichaamsdiversiteit in de muziekwereld.

Naast dat ze een wonderkind was en een indrukwekkende carrière achter de rug heeft, beweegt de danseres, die tijdens Ariana Grandes tournee aan de rand van de schijnwerpers werd ontdekt, niet alleen haar lichaam, maar daagt ze ook schoonheidsidealen uit. Met elk optreden laat Amanda LaCount de wereld zien: "Dans gaat niet alleen over het lichaam: het is een universeel middel tot expressie." Haar passen hebben een bijna strijdlustig karakter.

Amanda LaCount, de aanstichter van een beweging die ze #breakingthestereotype noemde – een naam die de toon al zet – wil laten zien dat deze discipline geen maat of lichaamstype kent . Volgens haar is dans niet voorbehouden aan een "kleine elite", en zij is daar het levende bewijs van. Ze maakt decennia van marginalisering goed op de podia van stadions en theaters, waar ze trots haar rondingen toont. Lange tijd waren vrouwen met rondingen of een maatje meer zelfs geen "optie" in deze zeer selectieve wereld die het lichaam behandelt als een winstgevend product in plaats van een volwaardig instrument. Gelukkig effent Amanda LaCount de weg voor hen en maakt ze van haar figuur een symbool van verzet.

Terwijl zangeres Ariana Grande momenteel kritiek krijgt omdat ze "te dun" zou zijn, worden andere, vollere vrouwen in bepaalde kringen, waar uiterlijk dubbel zo belangrijk is, in stilte gediscrimineerd. Dankzij artiesten zoals Amanda LaCount wordt zelfacceptatie vol trots aan de wereld getoond. En dat is het beste antwoord op kritiek.