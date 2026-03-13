In Londen leert een workshop vaders hoe ze het haar van hun dochters moeten stylen.

Fabienne Ba.
@thesecretlifeofdads/Instagram

Leren vlechten of een paardenstaart maken lijkt misschien simpel, maar voor sommige ouders zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend. In Londen is een innovatief initiatief gestart om hier verandering in te brengen. Tijdens een workshop in een pub, die veelvuldig op sociale media werd gedeeld, leerden vaders de basisprincipes van haarstyling, zodat ze het haar van hun kinderen gemakkelijker kunnen verzorgen.

Een kappersworkshop georganiseerd in een café.

Het evenement vond plaats in de Lucky Saint Pub in Londen. Ongeveer dertig vaders kwamen daar bijeen voor een workshop genaamd "Pints & Ponytails". Onder begeleiding van professionals van het Braid Maidens-collectief, dat gespecialiseerd is in het aanleren van kapsels zoals vlechten, ontdekten de deelnemende vaders verschillende technieken.

Ongeveer twee uur lang leerden ze hoe ze eenvoudige kapsels zoals paardenstaarten konden maken, maar ook meer uitgebreide vlechten. Om te oefenen had elke deelnemende vader een oefenhoofd en de benodigde materialen: borstels, elastiekjes en haarclips.

Een initiatief dat snel de aandacht trok.

Beelden van het evenement werden gedeeld op sociale media en genereerden al snel talloze reacties. Internetgebruikers prezen het initiatief, waarbij sommigen het zagen als "een symbool van vaderschap dat meer betrokken is bij alledaagse taken". De video's laten zien hoe deelnemers zich concentreren op hun kapsels en in een ontspannen sfeer tips en trucs uitwisselen.

Een project dat verder gaat dan alleen kapperswerk.

Het evenement maakt deel uit van een groter initiatief van de "Secret Life of Dads"-community, een podcast en collectief gewijd aan hedendaags vaderschap. Hun doel is om ruimtes te creëren waar vaders hun ervaringen kunnen delen en de uitdagingen van het ouderschap kunnen bespreken. In deze context dient het leren vlechten van haar ook als aanleiding om bredere thema's aan te snijden, zoals de betrokkenheid van vaders bij het dagelijks leven van hun kinderen.

De veranderende rol van vaders

Onderzoekers hebben al enkele jaren een verschuiving in de rol van vaders in het gezinsleven waargenomen. In veel landen nemen ze (eindelijk) meer deel aan de zorg voor en de dagelijkse activiteiten van hun kinderen. Initiatieven zoals deze workshops illustreren deze transformatie en waarderen vaardigheden die voorheen vooral met moeders werden geassocieerd. Volgens de organisatoren helpen deze bijeenkomsten ook om de band tussen ouders en kinderen te versterken door middel van eenvoudige, alledaagse gebaren.

Uiteindelijk laat deze haarstylingworkshop voor vaders zien hoe ogenschijnlijk simpele activiteiten momenten van leren en delen kunnen worden. Naast vlechten en paardenstaarten illustreert het evenement ook een bredere evolutie in vaderschapsmodellen, waarbij vaders (eindelijk) betrokken raken bij de dagelijkse taken van het gezinsleven.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
