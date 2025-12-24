De "Dragon Flag": de geheime oefening van coaches voor krachtige core-versterking.

Je hebt deze pose misschien al eens in een sportschool of op sociale media gezien: een perfect gestrekt lichaam, zwevend in de lucht, langzaam dalend zonder ooit de grond te raken. Het is de beroemde "Dragon Flag", een legendarische oefening van Bruce Lee die zowel inspireert als angst inboezemt. Wees gerust, het is niet verplicht om deze pose te kunnen uitvoeren om je goed in je lichaam te voelen.

Oorsprong en betrokken spieren

De "Dragon Flag" werd in de jaren 70 populair gemaakt door Bruce Lee en is sindsdien een vast onderdeel van de moderne calisthenics. Het is een anti-extensieoefening die de hele romp traint: de buikspieren (rechte buikspier, schuine buikspieren, dwarse buikspier), de onderrug, de bilspieren en zelfs de schouders worden allemaal tegelijkertijd aangesproken. In tegenstelling tot traditionele crunches die specifieke spieren isoleren, vereist de "Dragon Flag" continue spanning in het hele lichaam, wat de stabiliteit en algehele controle verbetert.

Het is belangrijk om te onthouden dat je deze oefening niet hoeft te doen om sterk, gespierd of tevreden met je lichaam te zijn. De Drakenvlag is spectaculair, maar het is geen vereiste om je goed te voelen of je lichaam te accepteren zoals het is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Blake Bilder (@blakethebilder)

Basistechniek

Voor wie deze oefening wil proberen: ga op een bankje of de grond liggen, pak een vast punt achter je hoofd vast en til vervolgens je benen, heupen en romp op tot ze een rechte lijn vormen van je schouders tot je voeten. Laat jezelf langzaam zakken, zonder je rug te krommen of de grond aan te raken, en herhaal dit 3 tot 5 keer per set. Ademhaling speelt een belangrijke rol: houd je adem in terwijl je jezelf laat zakken en adem uit terwijl je jezelf omhoog brengt om de controle te behouden.

Deze oefening vereist aanzienlijke coördinatie en concentratie. Nogmaals, de "drakenvlag" is niet verplicht. Je kunt het zien als een leuke uitdaging, zonder druk en zonder dat het je waarde of uiterlijk bepaalt.

Oefeningen voor beginners

Voor beginners zijn er verschillende variaties waarmee ze vertrouwd kunnen raken met de beweging:

De Dragon Flag-houding, waarbij de knieën naar de romp gebogen zijn.

Het negatieve aspect is een langzame, begeleide afdaling om de spanning in de romp te voelen.

De houding op één been en de spreidstand, waarbij één of twee benen geleidelijk worden gestrekt voordat men overgaat naar de volledige Drakenvlag.

Tips van coaches om zonder risico vooruitgang te boeken

Experts raden aan om je buik- en bilspieren constant aangespannen te houden, momentum te vermijden en indien nodig weerstandsbanden of een partner te gebruiken. De "Dragon Flag"-oefening kan worden opgenomen in een programma met ab wheels of planks, maar nogmaals, het is niet essentieel om je goed in je lichaam te voelen. Je lichaam accepteren zoals het is, blijft de beste benadering voor een gezonde relatie met jezelf.

Kortom, de "Dragon Flag" is een spectaculaire oefening die een leuke uitdaging kan zijn voor mensen die graag hun lichaam en coördinatie testen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat welzijn niet draait om prestatie of uiterlijk. Je hoeft deze oefening niet te beheersen om een "sterk" lichaam te hebben. Elk lichaam is waardevol, mooi en goed genoeg zoals het is.