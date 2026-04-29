Deze 20-jarige Amerikaanse toerist werd blind aan één oog na een simpele douchebeurt.

Een simpele, alledaagse handeling, een douche nemen zonder erbij na te denken... en een leven dat volledig op zijn kop staat. Dit is wat Grace Jamison, een 20-jarige Amerikaanse, meemaakte tijdens een reis naar de Dominicaanse Republiek. Haar verhaal , dat viraal ging op sociale media, roept een vraag op waar veel contactlensdragers nog nooit over hebben nagedacht.

Douchen met contactlenzen: een verwoestende infectie

Tijdens haar verblijf in de Dominicaanse Republiek douchte Grace Jamison met haar contactlenzen in. Het plaatselijke kraanwater, dat slecht gezuiverd was, bevatte een microscopisch kleine parasiet: Acanthamoeba. Dit micro-organisme, dat vast kwam te zitten tussen de lens en het hoornvlies, veroorzaakte Acanthamoeba-keratitis, een ernstige infectie van het hoornvlies.

Acanthamoeba komt voor in kraanwater, meren, zwembaden, stof en zelfs in de grond. Contactlenzen creëren onmerkbare microscheurtjes in het oog, waardoor de parasiet bij het minste contact met besmet water tussen de lens en het hoornvlies kan binnendringen. De Contact Lens Society of America herinnert ons eraan dat "lenzen medische hulpmiddelen zijn en dat het naleven van hygiëneregels – met name het vermijden van contact met water tijdens het douchen, zwemmen of slapen – essentieel is voor correct gebruik."

Een verkeerde diagnose die de situatie alleen maar verergerde.

Enkele weken later, terug in de Verenigde Staten, raadpleegde Grace Jamison een opticien die de infectie verkeerd diagnosticeerde en corticosteroïde oogdruppels voorschreef – een behandeling die in dit geval gecontra-indiceerd was. Een week later was ze blind. Ze bleef ongeveer twee maanden blind voordat ze met de juiste behandeling begon. Zo'n late diagnose komt helaas vaak voor bij deze aandoening, die zelfs onder zorgprofessionals weinig bekend is.

Een lange en pijnlijke behandeling

Acanthamoeba-keratitis is een bijzonder lastig te behandelen aandoening. Grace Jamison legt uit dat ze elk half uur of elk uur oogdruppels moet gebruiken. Ze beschrijft intense pijn die door haar hele hoofd uitstraalt, overgevoeligheid voor licht en slaapproblemen.

Het waarschuwt miljoenen contactlensdragers.

Sinds haar diagnose gebruikt Grace Jamison haar sociale media om mensen bewust te maken van het probleem. Ze dringt er bij contactlensdragers op aan om nooit te douchen, zwemmen of slapen met hun lenzen in, hun handen te wassen voordat ze de lenzen aanraken en de bewaarvloeistof na elk gebruik te vervangen. Haar verhaal heeft een stortvloed aan reacties teweeggebracht van mensen die geschokt zijn dat hun opticien hen hier nooit voor heeft gewaarschuwd.

Uiteindelijk dient het verhaal van Grace Jamison als een herinnering dat een ogenschijnlijk onschuldige handeling onomkeerbare gevolgen kan hebben. Het dragen van contactlenzen betekent ook dat je je aan strikte hygiëneregels moet houden – waarvan sommige nog steeds te weinig bekend zijn. Een simpele boodschap, maar potentieel levensreddend.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
De oudste man van de Verenigde Staten, 111 jaar oud, deelt zijn 3 gewoonten.

