Bultjes op de tepels: is dit normaal of moet ik een arts raadplegen?

Soms verschijnen er kleine bultjes rond de tepels, wat tot bezorgdheid kan leiden. Misschien komt het door wrijving van de bh of door transpiratie. Maar in dit gebied is het moeilijk om niet te overreageren. Deze microscopische bultjes nemen dan enorm veel ruimte in beslag in onze gedachten, en de hersenen kunnen het niet laten om een snelle diagnose te stellen. Hoewel deze bultjes enige aandacht verdienen, betekenen ze niet dat "chemotherapie op handen is".

De verschillende oorzaken van deze tepelbultjes

Langdurige gesprekken met je eigen spiegelbeeld zijn niet bepaald prettig, vooral niet als je overal op je lichaam onzekerheden hebt. Toch is het nauwkeurig onderzoeken van je borsten geen optie; het is een waardevol gezondheidsritueel. En tijdens deze zelfanalyse is het soms moeilijk om een onschuldige eigenaardigheid te onderscheiden van een waarschuwingssignaal.

Wanneer onze partner kleine bultjes op onze tepels opmerkt, of wanneer we dat kleine roodachtige plekje zien als we onze bh uittrekken, denken we meteen aan het ergste. Het woord 'kanker' komt spontaan in ons op, alsof dat de enige mogelijke verklaring is. Maar heel vaak zijn deze bultjes goedaardig. Het is niet de bedoeling dit fenomeen te bagatelliseren of onze interpretatie van ons lichaam te simplificeren, maar om te voorkomen dat we te snel catastrofale conclusies trekken.

Hitte-uitslag

Deze puistjes, die ons zo bezighouden en op het eerste gezicht een bedreiging lijken, kunnen een natuurlijk gevolg zijn van overmatig zweten. De omgeving is hier bijzonder gunstig voor, vooral door het 'broeikaseffect' van bh's. Tijdens hittegolven komen deze puistjes nog vaker voor door de ophoping van zweet in de zweetklieren.

Een teken van folliculitis

Deze medische term klinkt misschien wat intimiderend, maar u hoeft zich er eigenlijk geen zorgen over te maken. Het verwijst naar een veelvoorkomende infectie van de haarzakjes die soms optreedt na het scheren, door wrijving van bepaalde kleding of door het gebruik van bepaalde huidverzorgingsproducten. Het bultje ziet er vrij kenmerkend uit: een rode of witte puist. De plek is ook pijnlijk. In dit geval is het verstandig om een arts te raadplegen om eventuele risico's of verkeerde interpretaties uit te sluiten.

Acne, simpelweg.

Acne beperkt zich niet tot één gebied. Het kan zich soms ver buiten het gezicht verspreiden en zelfs tot op de borst reiken. Ook de tepels zijn een veelvoorkomende plek. De huid daar is dunner, waardoor puistjes gemakkelijker zichtbaar zijn. Dit komt echter vaker voor bij mensen die gevoelig zijn voor acne en een zeer reactieve huid hebben.

Een allergische reactie

In tegenstelling tot de handen of andere onbedekte lichaamsdelen, zijn de borsten beschermd door lagen kleding tegen invloeden van buitenaf. Toch kunnen ze, ondanks deze goede bescherming en het feit dat ze alleen in de privésfeer zichtbaar zijn, gevoelig zijn voor allergieën. De boosdoeners? Douchegel, bodycrème, nylon of synthetisch ondergoed , kleurstoffen in kleding… Het is raadzaam een dermatoloog te raadplegen, vooral als de uitslag gepaard gaat met jeuk en roodheid.

Montgomery-knollen

Nee, het is geen aardappelsoort, maar een anatomisch kenmerk dat zelden in de biologieles aan bod komt. Deze kleine witte puntjes, die aangezien kunnen worden voor puistjes, zijn in werkelijkheid Montgomery-tuberkels, talgklieren die bijzonder nuttig zijn tijdens het geven van borstvoeding. Ze werken als een smeermiddel en dragen bij aan de hydratatie van het hele gebied. Ze dienen ook als een handige leidraad voor de pasgeborene tijdens het zuigen.

Wat je wel en niet moet doen met deze knoppen

Als je last hebt van dermatillomanie, die vervelende neiging om aan je puistjes te pulken, is het moeilijk om de groei van nieuwe huidcellen te weerstaan. Zoals je misschien al vermoedt, is het echter het beste om je in te houden en je vingers er vanaf te houden. Dit gebied is bijzonder gevoelig en je kunt de situatie snel verergeren door een wondje te veroorzaken.

Het uitknijpen of pulken aan deze plekjes kan niet alleen de genezing vertragen, maar ook infecties bevorderen en littekens achterlaten. Het is daarom beter om zachte en geschikte methoden te gebruiken. Het gebied reinigen met een niet-irriterend product, herhaaldelijk wrijven vermijden en de huid laten ademen zijn eenvoudige maar effectieve gewoonten. Ook de keuze van ondergoed speelt een belangrijke rol: natuurlijke materialen zoals katoen beperken transpiratie en irritatie.

Het is ook raadzaam om agressieve of ongeschikte behandelingen te vermijden, zoals lotions op alcoholbasis of sterke acnebehandelingen, die niet zijn ontwikkeld voor deze gevoelige huidzone. Kies liever voor verzachtende en hydraterende formules.

Wanneer moet u een arts raadplegen? Welke signalen moet u in de gaten houden?

Hoewel deze kleine bultjes in de meeste gevallen onschadelijk zijn, zijn er bepaalde signalen die aanleiding moeten geven tot bezorgdheid en een bezoek aan de dokter. Het is niet de bedoeling om je zorgen te maken over elke kleine verandering, maar om te letten op wat je lichaam je probeert te vertellen. In een artikel in Self magazine herhaalt Dr. Cate de punten die elk jaar in oktober in borstkankervoorlichtingscampagnes naar voren komen. Je moet een arts raadplegen als de bultjes op je tepel gepaard gaan met:

Aanhoudende of ongebruikelijke pijn: als het gebied zo gevoelig wordt dat het dagelijks ongemak veroorzaakt, of als de pijn verergert, is het raadzaam een arts te raadplegen.

Tepelafscheiding: of deze nu helder, geelachtig of bloederig is, het verdient altijd een beoordeling.

Wijdverspreide roodheid of plaatselijke warmte: dit kan duiden op een ernstiger infectie.

Elke verandering in het uiterlijk van de tepel, zoals intrekking, vervorming of verandering van textuur, moet aanleiding geven tot bezorgdheid.

Puistjes die niet verdwijnen: als de puistjes ondanks eenvoudige verzorging meerdere weken aanhouden, kan een zorgverlener een accurate diagnose stellen.

Het ontstaan van een knobbel of verdikking: ook al hoeft het niet per se iets ernstigs te betekenen, het is een signaal dat niet genegeerd mag worden.

Bij dit soort huidreacties is het vaak het moeilijkst om niet toe te geven aan angst. Het lichaam verandert, evolueert en reageert op zijn omgeving, en niet al deze signalen duiden noodzakelijkerwijs op gevaar. Observeren en begrijpen, zonder te dramatiseren, is ongetwijfeld de beste aanpak. En bij twijfel is het, in plaats van je fantasie de vrije loop te laten, het meest geruststellend om advies in te winnen.