De oudste man van de Verenigde Staten, 111 jaar oud, deelt zijn 3 gewoonten.

De 111-jarige Luis Cano fascineert evenzeer door zijn leeftijd als door de eenvoud van zijn levensstijl. Er is geen sprake van een 'wonderkuur' of een ingewikkeld programma: de man die officieel erkend wordt als de oudste persoon in de Verenigde Staten deelt drie zeer toegankelijke gewoonten. Een inspirerend verhaal, zonder het als een universele regel te presenteren.

Wie is Luis Cano?

Luis Cano werd geboren op 9 december 1914 in een bergachtig gebied in Colombia. Hij woont momenteel in Linden, New Jersey. Zijn leeftijd werd in december 2025 officieel geverifieerd door LongeviQuest, een organisatie die gespecialiseerd is in het verifiëren van levensduurgegevens.

Tijdens zijn leven diende hij in 1937 in het Colombiaanse leger, waarna hij een busmaatschappij oprichtte die verschillende afgelegen plattelandsdorpen met elkaar verbond. In de jaren negentig vestigde hij zich met zijn vrouw Alicia in de Verenigde Staten. Samen voedden ze tien kinderen op. Tegenwoordig woont zijn grote familie verspreid over de Verenigde Staten, Colombia, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Zijn drie gewoontes, zonder poespas.

Toen hem naar het geheim van zijn lange leven werd gevraagd, antwoordde Luis Cano met grote spontaniteit:

  • Drink geen alcoholische dranken.
  • welterusten
  • Niet roken

Drie simpele gewoontes, ver verwijderd van ingewikkelde wellness-trends of spectaculaire beloftes. Geen wondermiddelen, geen revolutionaire methoden, geen extreme routines. En als haar gevraagd wordt hoe je goed kunt leven, los van het aantal jaren, is haar antwoord net zo direct: gedraag je goed. Een simpele, heldere filosofie geworteld in het dagelijks leven.

Een natuurlijk en kleurrijk dieet

Luis Cano hield er ook aan vast eetgewoonten te behouden die geïnspireerd waren door zijn Colombiaanse roots. Zijn bord bestond al lange tijd uit groenten, bonen, chilipepers en avocado's – met andere woorden, eenvoudige, gezonde en smaakvolle ingrediënten. Zijn benadering van eten was gebaseerd op regelmaat in plaats van ontbering. Zijn verhaal herinnert ons eraan dat een evenwichtig dieet ook synoniem kan zijn met plezier, traditie en vrijgevigheid.

Al lange tijd actief, altijd nieuwsgierig

Luis Cano bleef tot zijn 105e zeer actief. Voordat hij in 2020 Covid-19 opliep, bracht hij een groot deel van de zomer door in de tuin. Zijn familie deelde zelfs een video van hem, op 104-jarige leeftijd, vol energie met zijn hark aan het werk, om te laten zien dat hij geen intentie had om het rustiger aan te doen.

Ook nu nog is hij een groot deel van de dag alert. Hij geniet ervan om vanuit zijn raam naar de voorbijgangers te kijken, traditionele Colombiaanse gedichten voor te dragen en tijd door te brengen met zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een prachtig bewijs dat vitaliteit niet wordt afgemeten aan de leeftijd op je identiteitskaart.

Een geliefde figuur in zijn stad.

In Linden is Luis Cano een lokale beroemdheid geworden. De burgemeester heeft zelfs een officiële proclamatie ter ere van hem uitgevaardigd. Elk jaar vieren zijn buren ook zijn verjaardag, soms door te toeteren als ze langs zijn huis rijden, dat versierd is met een bord waarop zijn driecijferige leeftijd staat. Een vriendelijke en vrolijke bekendheid, die zijn levensverhaal weerspiegelt.

Een inspiratie, geen verplichting.

Het is belangrijk om te onthouden dat de gewoonten van Luis Cano uniek zijn. Ze weerspiegelen zijn geschiedenis, zijn tijdperk en zijn persoonlijke keuzes. Ze vormen geen gegarandeerde formule en zijn geen standaard die ten koste van alles gevolgd moet worden. Een lang leven hangt af van vele factoren: genetica, omgeving, toegang tot gezondheidszorg, stressniveaus, levensstijl en zelfs biologisch toeval. En bovenal wil niet iedereen per se ouder dan 100 worden. Sommige mensen streven bovenal naar een leven rijk aan betekenis, balans, plezier of vrijheid, ongeacht het aantal jaren.

Kortom, iedereen heeft een andere relatie met tijd, gezondheid en geluk. Het belangrijkste is om een leven op te bouwen dat weerspiegelt wie je bent, in een lichaam dat gerespecteerd wordt en dat voldoet aan je eigen wensen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
