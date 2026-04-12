Hij injecteerde zichzelf met 856 doses gif, een ontdekking die de geneeskunde zou kunnen revolutioneren.

Het verhaal lijkt rechtstreeks uit een film te komen, maar het intrigeert wetenschappers nog steeds. De Amerikaan Tim Friede stelde zichzelf jarenlang bloot aan slangengif. Achter deze buitengewone reis schuilt een onderzoeksrichting die in de toekomst wellicht kan leiden tot vooruitgang in bepaalde medische behandelingen.

Een extreme langetermijnbenadering

Sinds begin jaren 2000 heeft Tim Friede zich toegelegd op een bijzonder riskante vorm van zelfexperimentatie: hij injecteert zichzelf met kleine hoeveelheden slangengif om zijn lichaam er geleidelijk aan te laten wennen. In bijna 25 jaar tijd heeft hij meer dan 800 injecties gehad met verschillende giftige slangensoorten. Een indrukwekkende, maar vooral gevaarlijke praktijk die geenszins een erkende medische methode is. Zijn oorspronkelijke doel kwam voort uit een persoonlijke zoektocht, maar wat zijn geval vandaag de dag zo fascinerend maakt, is de manier waarop zijn lichaam reageerde.

Een lichaam dat zich aanpast en de wetenschap intrigeert.

Na verloop van tijd ontwikkelde het lichaam van Tim Friede antilichamen die in staat waren te reageren op bepaalde gifstoffen. Dit natuurlijke afweermechanisme trok de aandacht van immunologen. Met name het biotechnologiebedrijf Centivax bestudeerde zijn geval, in samenwerking met immunoloog Jacob Glanville. Hun doel: te begrijpen hoe deze antilichamen werken en of ze in een medische context gebruikt zouden kunnen worden.

Onderzoekers hebben elementen geïdentificeerd die bepaalde gifstoffen kunnen neutraliseren. Ze onderzochten ook de interactie van deze elementen met een molecuul genaamd varespladib om hun effectiviteit tegen verschillende soorten gif te beoordelen. Dit werk, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell, opent veelbelovende perspectieven... hoewel het zich nog in een experimenteel stadium bevindt.

Waarom huidige behandelingen hun beperkingen hebben

Tegenwoordig worden de meeste tegengiffen geproduceerd uit antilichamen afkomstig van dieren, vaak paarden. Deze methode wordt al meer dan een eeuw gebruikt. Hoewel het veel levens heeft gered, kent het ook beperkingen: hoge kosten, ongelijke toegang afhankelijk van de regio in de wereld en soms immuunreacties bij patiënten.

Slangenbeten blijven een groot probleem voor de volksgezondheid, met name in bepaalde tropische gebieden. Elk jaar worden miljoenen mensen getroffen, soms met ernstige gevolgen als er niet tijdig behandeling plaatsvindt. In deze context wordt de ontwikkeling van toegankelijkere en effectievere alternatieven steeds belangrijker.

Dit onderzoek roept ook ethische vragen op.

Het onderzoek naar nieuwe antilichamen, zoals die bij Tim Friede zijn waargenomen, maakt deel uit van een streven naar betere behandelingen. Het past ook in een bredere reflectie op medische praktijken. Sommige dierenrechtenorganisaties herinneren ons er immers aan dat dieren niet bedoeld zijn om te worden uitgebuit voor wetenschappelijke of medische doeleinden.

In de huidige wereld ontstaan talloze innovaties die het gebruik van dieren in onderzoek beperken of zelfs vervangen. Technologieën gebaseerd op celculturen, computermodellen en geavanceerde biotechnologieën bieden veelbelovende alternatieven. Het doel: de geneeskunde vooruit helpen en tegelijkertijd meer respect tonen voor alle levende wezens.

Een veelbelovende aanwijzing, maar nog in ontwikkeling.

Onderzoek naar dit ongebruikelijke geval betekent niet dat een nieuwe behandeling klaar is voor gebruik. Er zijn nog vele stappen te zetten voordat een mogelijke toepassing bij mensen mogelijk is. Wetenschappers moeten de werkzaamheid, veiligheid en reproduceerbaarheid van deze benaderingen nog op grotere schaal verifiëren.

Dit verhaal herinnert ons echter aan één essentieel gegeven: het menselijk lichaam beschikt over verbazingwekkende aanpassingsvermogens, en de wetenschap blijft deze mechanismen onderzoeken om meer inclusieve en toegankelijke oplossingen te bedenken.

Samenvattend biedt deze uitzonderlijke casus, gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid, medische innovatie en ethische reflectie, nieuwe perspectieven op de geneesmiddelen van de toekomst.