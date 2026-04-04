De avondgewoonte die onderzoekers afraden voor het slapengaan.

Léa Michel
Volgens diverse wetenschappelijke studies is het vermijden van de gewoonte om voor het slapengaan het opzettelijk uitstellen van je bedtijd om wat vrije tijd te "overhouden", een gedrag dat nu bekend staat als "wraakzuchtig uitstelgedrag". Deze reflex bestaat uit bewust wakker blijven, op je telefoon scrollen, "nog één aflevering kijken" of op sociale media rondhangen, zelfs als je moe bent en weet dat je de volgende dag vroeg moet opstaan.

Wat de wetenschap zegt

Een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology heeft dit concept populair gemaakt door aan te tonen dat een aanzienlijk deel van de deelnemers hun bedtijd uitstelde zonder enige externe druk, puur uit eigen keuze, ten koste van hun totale slaaptijd. Dit onderzoek, dat direct online beschikbaar is, benadrukte dat dit gedrag gepaard ging met een slechtere slaapkwaliteit, verhoogde vermoeidheid overdag en een algeheel lager gevoel van welzijn. Het toonde ook aan dat deze personen zich bewust waren van hun slaaptekort, maar desondanks rusttijd bleven opofferen voor "me-time".

Waarom we het doen: drukke dagen, mentale belasting

Deze reflex komt vooral voor bij mensen met een erg drukke agenda, weinig controle over hun planning of een zware mentale werkdruk. De avond wordt dan de enige tijd die als echt "vrij" wordt ervaren, en er is een neiging om die tijd te verdedigen ten koste van slaap. Het probleem is dat deze "gestolen tijd" een hoge prijs heeft: gebrek aan alertheid, een sombere stemming, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en zelfs een verhoogd risico op angst en depressie wanneer slaapgebrek chronisch wordt.

Drie vragen om te bepalen of u getroffen bent

Om te bepalen of u last heeft van dit fenomeen, kunnen een paar eenvoudige vragen helpen:

  • Stel je het slapengaan vaak uit zonder echte reden (geen dringend werk, geen verplichtingen)?
  • Zeg je regelmatig tegen jezelf: "Ik weet dat ik zou moeten slapen, maar ik ga toch door" ?
  • Voelt u zich 's ochtends uitgeput omdat u beseft dat u eerder naar bed had kunnen gaan?

Als je op meerdere van deze vragen ja antwoordt, is de kans groot dat deze reflex diepgeworteld is. Het goede nieuws is dat het omkeerbaar is: een vast bedtijdritueel instellen, een rustgevend schermvrij ritueel creëren en vooral slaap weer als een ononderhandelbare behoefte beschouwen, net als eten of ademhalen, zijn belangrijke stappen om er vanaf te komen.

Het onderzoek herinnert ons er daarom aan dat het niet een gebrek aan wilskracht is, maar een verkeerd gericht compensatiemechanisme – dat met een betere tijdsplanning en een consistente slaaphygiëne kan worden gecorrigeerd.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Geheugen: Waarom deze neuroloog aanraadt om de consumptie van dit zeer populaire drankje te beperken

