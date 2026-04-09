Het hebben van een "favoriete plek" is niet onbelangrijk: de wetenschap legt uit waarom.

Misschien heb je een favoriet café of een plek met een sterke sentimentele waarde die je nog steeds regelmatig bezoekt, ondanks alle hippe nieuwe tenten. Deze plek is gevuld met al je herinneringen en voelt als een oase van rust. Voor jou is het "de place to be". Je komt er zo vaak dat er wel een plaquette met je naam zou kunnen hangen. En een favoriete plek hebben is geen teken van een gebrek aan inspiratie; het kan juist heel verrijkend zijn.

In je comfortzone blijven

Of het nu een date is of een gezellig samenzijn met vrienden, jullie kiezen altijd dezelfde ontmoetingsplek. Het is een plek waar je meer van houdt dan van alle andere, een plek die vertrouwd aanvoelt. Je hebt het van boven tot onder verkend, maar je raakt er nooit op uitgekeken. Integendeel, je woont er praktisch. Je kent alle geheimen en je komt er stamgasten tegen die je begroet als oude vrienden. Het bewijs dat je er veel tijd doorbrengt. Hier voel je je thuis, veilig en geborgen.

Het kan een afgelegen café zijn, onaangetast door toeristen die hunkeren naar onuitspreekbare drankjes, of een park met talloze verborgen tuinen. Het kan ook een bar zijn die de tand des tijds heeft doorstaan, eigendom van mensen die net zo oud zijn als het meubilair. Of misschien een buurtbibliotheek die bezocht wordt door intellectuelen, of een afgelegen vijver. Wat het ook is, je bent loyaal aan deze plek zoals de leden van "Friends" aan het iconische Central Perk, of de personages uit "How I Met Your Mother" aan MacLaren's Pub.

In een maatschappij die ons voortdurend aanspoort om risico's te nemen, is deze plek bijna een toevluchtsoord, een veilige haven. Het moet gezegd worden dat de hersenen een 'routinegericht' orgaan zijn, een orgaan dat een hekel heeft aan veranderingen van plannen en het onbekende. "Denken kost moeite! Routine helpt de hersenen energie te besparen en risico's te minimaliseren," legt professor Gerhard Roth, hersenonderzoeker en filosoof, uit. Dus als je eraan denkt om uit te gaan, een studieuze bezigheid te doen, na het werk een drankje te drinken of een ontspannende activiteit te ondernemen, zoek je natuurlijk niet op Google Maps of in trendy tijdschriften. Je kiest voor de eenvoudigste optie en kiest voor je toevluchtsoord.

Een plek die rust uitstraalt.

Er zijn plekken die aanvoelen als een warme omhelzing, die ons een bijna moederlijk gevoel van geborgenheid geven. Vaak dragen ze een rijke emotionele geschiedenis met zich mee. Het kan een park zijn waar we met onze ouders wandelden, een café waar we limonade dronken met vrienden uit onze kindertijd, of een boom waartegen we leunden met onze crushes, waar de initialen van die onschuldige romance nog steeds op staan. Deze plekken zijn over het algemeen levensgrote schatkamers vol herinneringen, schatkisten gevuld met symbolen, beelden en geuren.

Met andere woorden: terugkeren naar een vertrouwde plek zorgt voor een kleine dosis dopamine , het genotsmolecuul, en vermindert stress . Dit mechanisme verklaart waarom je, zelfs wanneer je wordt geconfronteerd met verleidelijke nieuwe opties, uiteindelijk altijd voor je favoriete plek kiest. En in een wereld waarin alles snel verandert, wordt deze favoriete plek een anker. Het helpt emoties te reguleren en versterkt je veerkracht.

Psychologen spreken over een 'veilige basis-effect': wanneer het dagelijks leven chaotisch lijkt, fungeert een vertrouwde plek als een vast punt, waardoor onze stemming en reacties stabiliseren. En nee, knuffels hebben niet altijd pootjes en een pluizige neus. Soms zijn ze abstracter en lijken ze op een ouderwetse brasserie, een hangende pier of een bankje omringd door bomen.

Een subtiele manier om relaties op te bouwen.

Tenzij je favoriete plek zich midden in de wildernis bevindt, diep in de wildernis of in het hart van een afgelegen bos, kom je vaak dezelfde gezichten tegen. Deze vriendelijke mensen, tegen wie je in eerste instantie een schuchter "hallo" zei, beginnen telkens een praatje met je als je ze passeert. Ze praten mee over het nieuws op tv, delen hun mening over de nieuwe bakkerij die net op de hoek is geopend en mopperen over de eindeloze bouwwerkzaamheden in het centrum. Het zijn beleefde uitwisselingen, geen diepgaande gesprekken. Toch zijn deze dialogen, gedreven door trivialiteiten, goed voor je welzijn.

"Deze kleine interacties kunnen onze stemming echt verbeteren en bijdragen aan onze sociale gezondheid door ons gevoel van verbondenheid te versterken, regelmatige en consistente uitwisselingen mogelijk te maken en ons zelfs de kans te bieden vriendschappen te sluiten en diepere relaties te ontwikkelen," legt Kasley Killam uit, die een master in volksgezondheid heeft en sociaal wetenschapper is, opgeleid aan Harvard onder Self .

Een favoriete plek hebben is geen teken van luiheid of starheid. Het is een menselijke reflex, ondersteund door neurologie en psychologie, die ons helpt onze emoties te beheersen, onze creativiteit te stimuleren en sociale contacten te onderhouden.