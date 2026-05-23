Waarom staan tandartsen er zo op om tandzijde te gebruiken?

Je tanden poetsen na elke maaltijd is de ultieme basis van mondhygiëne. Maar naast deze bijna automatische gewoonte, is het belangrijk om je poetsroutine te verfijnen met flosdraad. Dit kleine hulpmiddel, ontworpen om vastzittende kruimels en schadelijke bacteriën tussen je tanden te verwijderen, wordt misschien niet direct door beauty-influencers aangeprezen. Toch is het veel nuttiger dan de wellnessgadgets die je overal op internet ziet.

Een accessoire dat maar al te vaak wordt onderschat.

Veel leden van Generatie Z dromen ervan om na hun eerste salaris facings in het buitenland te laten zetten of hun tanden te laten bleken voor een stralende glimlach die zo uit een reclame lijkt te komen. Toch besteden maar weinigen echt aandacht aan hun gebit en houden ze de goede mondhygiënegewoonten aan die hun ouders hen hebben bijgebracht. Waar tandenpoetsen in onze kindertijd een vast onderdeel van de routine was, stellen we dit essentiële ritueel als volwassenen vaak uit . We poetsen onze tanden vaak gehaast. Dit is nogal paradoxaal als je bedenkt hoeveel tijd we voor de spiegel doorbrengen met het aanbrengen van crèmes, anti-aging serums en vreemdgekleurde maskers.

Maar er is een probleem: tandproblemen zijn meedogenloos. Hoewel er tegenwoordig supersonische tandenborstels met geavanceerde technologie bestaan, blijft flosdraad essentieel. Dit accessoire, dat misschien niet het meest stijlvolle item in een badkamerkastje is, wordt regelmatig door tandartsen voorgeschreven. Het is verre van optioneel, het dient een echt doel. Hoewel veel mensen het gebruiken om de gevreesde 'sla tussen de tanden' te voorkomen, wordt het vooral gebruikt om die moeilijk bereikbare hoekjes en gaatjes schoon te maken. Zoals tandarts Kami Hoss aan SELF herinnerde, reinigt een tandenborstel slechts 60% van het tandoppervlak. De logische conclusie: flosdraad doet de rest.

Het verwijdert tandplak, voorkomt gaatjes, vermindert het risico op tandvleesaandoeningen en verfrist tegelijkertijd de adem. Met andere woorden, het draagt bij aan een goede mondgezondheid en vormt een aanvulling op traditioneel tandenpoetsen voor een echt schone mond.

Positieve gevolgen die verder reiken dan de mond

Tandzijde doet meer dan alleen voedselresten verwijderen en je glimlach perfectioneren. Het draagt bij aan je algehele gezondheid en kan zelfs je levensverwachting verhogen. Ja, dit vaak verwaarloosde product, dat je nooit in virale hashtags ziet, zou onze tijd op aarde kunnen verlengen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de mond soms de bron van andere aandoeningen die op het eerste gezicht niets met de mond te maken lijken te hebben.

“De gingivale sulcus, die fijne groef waar het tandvlees de tand raakt, is bekleed met een van de meest doorlaatbare weefsels in het menselijk lichaam”, legt de specialist uit. “Doordat het rijk doorbloed is, kunnen bacteriën en alle stoffen die we erin brengen heel direct in de bloedbaan terechtkomen.” Bacteriën die in dit gebied gedijen, kunnen daardoor, vanwege hun hoge absorptiesnelheid, ook elders in het lichaam worden aangetroffen. Eén bacterie in het bijzonder trekt de aandacht: Porphyromonas gingivalis. De expert legt uit dat deze bacterie tijdens een hartaanval bloedvaten kan verstoppen en dat ze al is aangetroffen in het hersenweefsel van Alzheimerpatiënten. “Chronische parodontitis veroorzaakt systemische ontstekingen die bijna alle belangrijke ziektecategorieën beïnvloeden”, waarschuwt dr. Hoss.

Hoe gebruik je tandzijde op de juiste manier?

Tandzijde is misschien niet het meest aantrekkelijke hulpmiddel op de markt, maar het speelt een waardevolle preventieve rol bij bepaalde aandoeningen. Hoewel het zeker geen toverstaf is die alle problemen in één keer oplost, is het wel een belangrijk instrument voor de volksgezondheid. Als je nog niet bekend bent met tandzijde, lees dan hier hoe je het kunt gebruiken voor een grondige en effectieve reiniging:

Knip een voldoende lange draad af. Neem ongeveer 40 tot 50 cm tandzijde. Dat lijkt misschien lang, maar zo kun je de reinigingszone per tand aanpassen. Wikkel de draad om je vingers: Wikkel het grootste deel van de draad om je middelvingers en houd vervolgens 2 tot 3 cm draad strak tussen je vingers om te werken. Breng de flosdraad voorzichtig tussen uw tanden aan. Schuif de flosdraad erlangs zonder te forceren. Voorkom dat de flosdraad tegen uw tandvlees aan klappert (dit is een veelgemaakte fout). Vorm een "C" rond de tand. Eenmaal tussen twee tanden, druk je de draad tegen een tand zodat er een C ontstaat, en beweeg je de draad voorzichtig omhoog vanaf het tandvlees. Maak beide kanten schoon. Herhaal deze beweging eerst bij de linkertand en vervolgens bij de rechtertand op dezelfde plek. Wissel van plek voor elke tand. Rol bij elke nieuwe plek een klein stukje schoon flosdraad af om te voorkomen dat bacteriën zich opnieuw verspreiden.

De specialist adviseert om dit ritueel eenmaal per dag uit te voeren, bij voorkeur 's avonds voor het slapengaan, voor een optimaal en consistent resultaat.

Het is gemakkelijk in te passen in je dagelijkse routine, het kost maar een paar minuten per dag, maar de effecten zijn langdurig. Kortom, deze kleine, discrete handeling maakt een groot verschil in het langer gezond houden van je tanden.