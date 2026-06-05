Obesofobie: waar komt deze intense angst voor gewichtstoename vandaan?

Naarmate de zomer nadert, sporen tijdschriften ons aan om aan onze figuren te werken, naar de sportschool te gaan en barbecues te verruilen voor gezonde recepten zonder saus. Geconfronteerd met al deze retoriek tegen "extra kilo's", is aankomen bijna een collectieve angst geworden. En in de meest extreme vorm noemen we dat obesofobie.

Obesofobie: Wanneer gewicht een obsessie wordt

Er zijn mensen die een fobie voor spinnen hebben en al bij de gedachte aan deze harige beestjes verstijven, en er zijn anderen die een diepgewortelde angst hebben om hun BMI te laten stijgen en overgewicht te krijgen. Dit is de definitie van obesofobie. Het is niet zomaar een schuldgevoel dat opkomt wanneer we bezwijken voor de verleiding van een lekker gebakje . Het is iets veel overweldigender.

Bij elke hap tellen mensen die aan deze aandoening lijden de calorieën alsof ze een teller op hun hoofd hebben. Ze stappen meerdere keren per dag op de weegschaal om hun gewicht tot op de gram nauwkeurig bij te houden. Ze sporten niet om te ontspannen of spanning te verlichten na een zware dag, maar om hun maaltijd te verbranden en hun lichaam lichter te maken.

Obesofobie, een helaas veelvoorkomende aandoening in het tijdperk van Ozempic en allerlei afslankprogramma's, veroorzaakt een irrationele angst om zwaarlijvig te worden, zelfs bij mensen met een gemiddeld gewicht die nog volop ruimte hebben om aan te komen. Het is niet zomaar een esthetische bevlieging; het is een "soort angststoornis", zoals uitgelegd in een artikel van de Cleveland Clinic .

De symptomen van obesofobie mogen niet lichtvaardig worden opgevat.

In tegenstelling tot orthorexia, waarbij al het voedsel dat door de mond gaat wordt gefilterd en gezonde menu's worden samengesteld die een bejaardentehuis waardig zijn, gaat obesofobie gepaard met drastische rituelen om een uitstekende levensstijl te behouden. Mensen die hieraan lijden slaan restaurantuitnodigingen af, hebben altijd een Tupperware-bakje bij zich en eten porties die nauwelijks voldoen aan de caloriebehoefte van een jong kind. Ze gaan zelfs zo ver dat ze kleinere borden kiezen om de hoeveelheid voedsel te verminderen. Voor hen is ontbering praktisch een tweede natuur, een automatische reactie. Ze leggen zichzelf beperkingen op, zelfs met het risico op ondervoeding of zelfs verhongering.

Tegelijkertijd drijven ze zichzelf onophoudelijk tot het uiterste met intensieve trainingsprogramma's, waarbij ze hevig zweten, ook al zijn hun lichamen al niet sterk genoeg. Een ander kenmerk van obesofobie is dat degenen die eraan lijden bereid zijn al hun spaargeld uit te geven om hun lichaam terug te kopen en deze diepgewortelde drang naar slankheid te bevredigen. En wanneer ze in de spiegel kijken, zijn hun ogen gevuld met beledigingen en kwaadaardigheid. Ze ervaren hun onzekerheden op hun meest intense. Obesofobie kan volgens de Cleveland Clinic ook leiden tot andere psychische aandoeningen, zoals dysmorfofobie, depressie, eetstoornissen of obsessief-compulsieve stoornis.

Mogelijke oorzaken van obesofobie

Obesofobie ontstaat niet plotseling. Het sluipt er ongemerkt in, bijna zonder waarschuwing. Het dringt zich langzaam op, beginnend met het uitbannen van bepaalde voedingsmiddelen met een "E"-score op de Nutri-Score-schaal. Het begint met een verlangen om "de controle terug te krijgen" of "weer in vorm te komen", en verandert vervolgens in een ongezonde zoektocht naar slankheid. En de maatschappij, die slankheid promoot als het ideaal van gezondheid, is een van de boosdoeners en sleept ons mee in een vicieuze cirkel.

Gewichtsdiscriminatie

Obesofobie ontstaat niet zomaar. Het gedijt in een omgeving waar gewicht voortdurend onder de loep wordt genomen, becommentarieerd en beoordeeld. Mensen met overgewicht worden nog steeds geconfronteerd met hardnekkige stereotypen, alsof hun lichaam automatisch een gebrek aan wilskracht, nalatigheid of slechte leefgewoonten uitstraalt. Doordat ze constant te horen krijgen dat dunheid de enige weg is naar succes, gezondheid of liefde, ontwikkelen sommige mensen een diepe angst om met deze vooroordelen geassocieerd te worden.

Deze angst kan dan een beschermingsstrategie worden. Het doel is niet langer simpelweg een paar kilo af te vallen: het is om te ontsnappen aan stigmatisering, ongepaste opmerkingen uit familiekring, ongevraagd advies of de stille oordelen die zwaar wegen in paskamers, wachtkamers en zelfs tijdens medische consultaties.

De cultuur van dunheid

Het is onmogelijk om over obesitasfobie te praten zonder de hedendaagse cultus van het slanke lichaam te noemen. Sociale media, reclame, bepaalde televisieprogramma's en de wellnessindustrie promoten vaak hetzelfde beeld: dat van een afgetraind lichaam, gepresenteerd als de ideale versie van jezelf. "Transformatieprogramma's", detox-uitdagingen , spectaculaire voor-en-na-foto's en het discours rond het "zomerlichaam" houden het idee in stand dat men zijn of haar figuur constant moet optimaliseren.

Trauma's uit het verleden

Obesofobie kan ook voortkomen uit pijnlijke ervaringen. Een jeugd gekenmerkt door fysiek gepest worden, een ouder geobsedeerd door diëten, een vernederende opmerking van een leraar, pesten op school vanwege gewicht… Deze herinneringen laten soms blijvende littekens achter. Voor sommige mensen is de angst om aan te komen niet gekoppeld aan het lichaam zelf, maar aan wat het symboliseert. Weer aankomen kan herinneringen oproepen aan een periode van afwijzing, eenzaamheid of schaamte. Het lichaam wordt dan een hypergecontroleerd gebied, alsof het behouden van een bepaald getal op de weegschaal voorkomt dat oude wonden opnieuw worden beleefd.

Een voorgeschiedenis van angststoornissen

Ten slotte zijn mensen die al aanleg hebben voor angst, mogelijk kwetsbaarder voor deze alomtegenwoordige angst. Wanneer iemand de neiging heeft om het ergste te verwachten, absolute controle na te streven of eindeloos te piekeren, kunnen voedsel en gewicht een bijzonder vruchtbare voedingsbodem worden voor obsessies.

Het beheersen van portiegroottes, het tellen van calorieën of het ritualiseren van lichaamsbeweging kan soms een tijdelijk gevoel van veiligheid geven. Maar dit gevoel van controle kan snel een vicieuze cirkel worden. Hoe groter de angst, hoe meer beperkende gedragingen worden versterkt. En hoe meer deze gedragingen ingeburgerd raken, hoe moeilijker het is om eenvoudige gezondheidswaakzaamheid te onderscheiden van psychische nood die wel degelijk aandacht verdient.

Obesofobie is daarom niet alleen een kwestie van verhoogde esthetische bezorgdheid. Het betreft een angstige relatie met het lichaam, gevoed door complexe sociale, emotionele en psychologische factoren, die een reële impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven.